Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області уклала угоду з ГО «Ростдорстрой» про додаткові роботи з капітального ремонту мосту на трасі Ізмаїл – Кілія – Вилкове.

Відповідну інформацію оприлюднили в системі електронних закупівель Prozorro.

Згідно з даними системи Prozorro, Служба відновлення та розвитку інфраструктури Одеської області підписала договір із ТОВ «Ростдорстрой», яке веде ремонт мосту, про виконання додаткових робіт на об’єкті.

Таким чином компанія отримає додатково 37 мільйонів 945 тисяч гривень.

До теми: На Одещині 213 мільйонів витратять на ремонт мосту: з літа ціна зросла на 50 мільйонів грн

Як повідомили у Службі відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області, на мостовій споруді через канал Кофа вже встановлено конструкцію мосту з перильним огородженням, завершено монтаж сепараторів. Також завершено влаштування нижнього шару з крупнозернистого асфальтобетону.

На даному етапі йде укладання нижнього шару асфальтобетонного покриття на з’їздах. Триває влаштування водоскидних споруд, прикромочних лотків, армування укосів, встановлення габіонних матраців. На фінальній стадії робіт планується фарбування мосту.

Міст через канал Кофа був побудований у 60-х роках минулого століття. У 2021 році його закрили через аварійний стан. Ремонт цього мосту було розпочато наприкінці 2023 року.

Читайте також: Міст через Дунай між Одеською областю та Румунією можуть почати будувати вже цього року