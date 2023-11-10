Два одеські трамваї сьогодні змінили схему руху: подробиці

Про це повідомили у КУ “Одесміськелектротранс”.

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Сьогодні трамвай Nº7 відновив рух звичайним маршрутом і курсує від 16 станції Люстдорфської дороги до вулиці Паустовського.

Нагадаємо, через пошкодження інфраструктури після російського повітряного удару 5 листопада трамвай №7 тимчасово курсував від вулиці Паустовського до Чорноморського козацтва та від 16 станції Люстдорфської дороги до Тираспольської площі.

У зв’язку з аварійною ситуацією на підстанції, трамвайний маршрут №5 тимчасово змінив схему руху. Сьогодні він ходить від Автовокзалу до проспекту Шевченка.

А ще у мерії закликали одеситів не довіряти інформації, яку розповсюджують у соцмережах.

Нагадаємо, з 9 листопада автобусний маршрут загального користування №18К ходить за зміненою схемою.