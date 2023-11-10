Новини Одеси та Одеської області

Два одеські трамваї сьогодні змінили схему руху: подробиці

Два одеські трамваї сьогодні змінили схему руху: подробиці

У п’ятницю, 10 листопада, одеський трамвайний маршрут №7 повернувся на звичний маршрут, а трамвай №5 тимчасово ходить за зміненою схемою.

Про це повідомили у КУ “Одесміськелектротранс”.

Читайте також: У годину пік рух транспорту на одній із вулиць Одеси зупинився: причини

Сьогодні трамвай Nº7 відновив рух звичайним маршрутом і курсує від 16 станції Люстдорфської дороги до вулиці Паустовського.

Нагадаємо, через пошкодження інфраструктури після російського повітряного удару 5 листопада трамвай №7 тимчасово курсував від вулиці Паустовського до Чорноморського козацтва та від 16 станції Люстдорфської дороги до Тираспольської площі.

У зв’язку з аварійною ситуацією на підстанції, трамвайний маршрут №5 тимчасово змінив схему руху. Сьогодні він ходить від Автовокзалу до проспекту Шевченка.

А ще у мерії закликали одеситів не довіряти інформації, яку розповсюджують у соцмережах.

Нагадаємо, з 9 листопада автобусний маршрут загального користування №18К ходить за зміненою схемою.

Актуальна інформація ЗА Одесу у нашому Telegram каналі! Новини, фоторепортажі та історични факти про Одесу.
Читайте нас у Viber! На каналі «Комуналка» розповідаємо про комунальні платежі, тарифи, пільги та субсидії.
Редакция
Редакція ПРОФІЛЬ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини
Вибір редакції
Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2023, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk
Повідомити про помилку
Текст, який буде надіслано нашим редакторам:
Надіслати