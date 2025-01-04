Новости Одессы и Одесской области

На границе с Молдовой в Одесской области снова были замечены дикие «гости» (видео)

На границе с Молдовой в Одесской области снова были замечены дикие «гости» (видео)

Украинско-молдавская граница все чаще становится ареной для неожиданных «гостей» из дикой природы. На первый взгляд эти сцены могут показаться забавными, но такие встречи несут реальную опасность, предупреждают в пресс-службе Госпогранслужбы Украины.

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Так, на днях военнослужащие Белгород-Днестровского отряда сняли на видео зрелищные моменты: серого волка, который спокойно шагал по пограничной зоне, а также целую стаю кабанов, которые решили устроить вечернюю «прогулку».

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Пограничники призывают граждан быть осторожными и избегать контакта с дикими животными, ведь такая неожиданная встреча может завершиться не только травмами, но и трагическими последствиями.

«Интересно, что эти моменты с дикой природой придают пограничной службе еще одну уникальную черту – возможность почувствовать настоящий адреналин не только от охраны границы, но и от «сотрудничества» с лесными жителями», – добавили в пресс-службе ведомства.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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