На границе с Молдовой в Одесской области снова были замечены дикие «гости» (видео)

Так, на днях военнослужащие Белгород-Днестровского отряда сняли на видео зрелищные моменты: серого волка, который спокойно шагал по пограничной зоне, а также целую стаю кабанов, которые решили устроить вечернюю «прогулку».

Пограничники призывают граждан быть осторожными и избегать контакта с дикими животными, ведь такая неожиданная встреча может завершиться не только травмами, но и трагическими последствиями.

«Интересно, что эти моменты с дикой природой придают пограничной службе еще одну уникальную черту – возможность почувствовать настоящий адреналин не только от охраны границы, но и от «сотрудничества» с лесными жителями», – добавили в пресс-службе ведомства.

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Фото иллюстративное