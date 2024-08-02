На Харківському напрямку загинув захисник із Білгорода-Дністровського

Трагічну новину повідомили в Білгород-Дестровській РДА.

Життя Анатолія Помірчого обірвалося 24 липня 2024 року внаслідок смертельного поранення, отриманого під час виконання бойового завдання на Харківському напрямку біля н.п. Стариця, Чугуївського району.

Воїну назавжди залишиться 40…

“Україна втратила ще одного патріота і свого захисника. Гірко, що сьогодні кращі з кращих віддають життя заради того, щоб ми мали мирне небо над головою.

Невтішними залишилися рідні, батьки, близькі та побратими”, – йдеться в повідомленні адміністрації.

Як повідомлялося раніше, наприкінці липня на фронті загинули мешканець Болградщини Роман Ігнатов і Дмитро Костякін із Білгород-Дністровського району.

Також на Харківському напрямку загинув 28-річний захисник, житель Сергіївської громади Павло Баранюк.