Молодий боєць із Одеської області загинув на Харківщині від важких ран

Молодий боєць із Одеської області загинув на Харківщині від важких ран

Одеська область продовжує втрачати своїх синів на цій нещадній та жорстокій війні. Так, на Харківському напрямку загинув 28-річний захисник, мешканець Сергіївської громади Павло Баранюк.

Як повідомили на сторінці громади у Facebook, Павло Борисович Баранюк 29.09.1995 року народження загинув 17 червня 2024 року в районі населеного пункту Липці Харківської області під час виконання бойового завдання після отримання несумісних з життям поранень.

Захисник до останнього був вірним військовій присязі та мужньо боровся за свободу та незалежність України.

Царство небесне та вічна пам’ять Герою!

Про день і час прощання із загиблим воїном поки що не повідомляється.

Як повідомляло «Одеське життя», додому «на щиті» повертається ще один Герой – мешканець Зеленогірської територіальної громади Станіслав Ковбасюк.

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