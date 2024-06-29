Молодий боєць із Одеської області загинув на Харківщині від важких ран

Як повідомили на сторінці громади у Facebook, Павло Борисович Баранюк 29.09.1995 року народження загинув 17 червня 2024 року в районі населеного пункту Липці Харківської області під час виконання бойового завдання після отримання несумісних з життям поранень.

Захисник до останнього був вірним військовій присязі та мужньо боровся за свободу та незалежність України.

Царство небесне та вічна пам’ять Герою!

Про день і час прощання із загиблим воїном поки що не повідомляється.

Як повідомляло «Одеське життя», додому «на щиті» повертається ще один Герой – мешканець Зеленогірської територіальної громади Станіслав Ковбасюк.