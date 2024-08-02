На Харьковском направлении погиб защитник из Белгорода-Днестровского

Трагическую новость сообщили в Белгород-Дестровской РДА.

Жизнь Анатолия Помирчого оборвалась 24 июля 2024 года в результате смертельного ранения, полученного во время выполнения боевого задания на Харьковском направлении у н.п. Старица, Чугуевского района.

Воину навсегда останется 40…

«Украина потеряла еще одного патриота и своего защитника. Горько, что сегодня лучшие из лучших отдают жизнь ради того, чтобы мы имели мирное небо над головой.

Безутешными остались родные, родители, близкие и собратья», — говорится в сообщении администрации.

Как сообщалось ранее, в конце июля на фронте погибли житель Болградщины Роман Игнатов и Дмитрий Костякин из Белгород-Днестровского района.

Также на Харьковском направлении погиб 28-летний защитник, житель Сергеевской громады Павел Баранюк.