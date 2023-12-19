В Одеській бригаді тероборони служить дівчина з ампутованою ногою: історія Тетяни

На сторінці благодійного фонду “Громадянин” розказали історію Тетяни. Жінці лише 38 років. Але ще до повномасштабної війни, у 2016 році, на її долю випало серйозне випробовування – жінка потрапила в ДТП, внаслідок чого отримала чисельні важкі травми, серед яких ампутація нижньої лівої гомілки.

Лікування Тетяни було тривалим – майже два роки. За цей час їй довелося часто спілкуватися з пораненими бійцями Збройних сил України.

Саме це спілкування вплинуло на її особисті погляди щодо окупації Криму та проведення АТО на сході України.

Під час протезування та реабілітації хлопці надихали бажанням жити без обмежень. Багато хто повернувся до військової служби. А я долучилася до волонтерського руху, потрошку допомагала, чим могла, –

розказує Тетяна.

Коли росіяни напали на нашу країну 24 лютого 2022 року, у Тетяни виникло непереборне бажання вступити до лав ЗСУ.

Наприкінці лютого вона вивозить сина за кордон, а сама повертається, аби здійснити задумане. Та наявність ампутації стає перепоною на цьому шляху. ,

Жінка понад рік оббивала пороги військкоматів, проте постійно чула, що жінці на протезі не місце в армії.

Але влітку 2023 року їй вдалося мобілізуватися до ЗСУ.

Наразі вона проходить службу у складі медичної роти 126 бригади ТРО, яка з грудня 2022 року у повному складі бере участь у бойових діях на південному напрямку.

Проте зараз Тетяні необхідна допомога. Від надмірних навантажень у неї зіпсувалася стопа протеза, і зараз вона потребує негайної її заміни.

На жаль в бойових умовах такі засоби швидко виходять з ладу. Зараз мрію про одне: про Перемогу, щоб моя дитина повернулася додому, до вільної, незалежної, квітучої України! –

ділиться мріями Тетяна.

Для заміни стопи протеза необхідно зібрати 161 тисячу 230 грн.

Допомогти усі охочі можуть одним із вказаних способів:

банка send.monobank.ua/jar/6S3S3FuNH2

Приват 4246 0010 0328 0330

IBAN Приват pb.ua/short?2ZMHT

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