На фронті загинув командир розвідувального відділення з Ізмаїла

Про це повідомив Ізмаїльський міський голова Андрій Абрамченко.

Віталій Павлович народився в Молдові в багатодітній родині. Після навчання в школі почав працювати, обравши справою життя одну з найбільш мирних професій – будівельника. Переїхавши до Ізмаїла, почав будувати особисте щастя, зустрів супутницю життя, у сім’ї ростуть син і дочка.

Від початку повномасштабної військової агресії росії проти України чоловік пішов захищати рідну домівку, власну сім’ю та мрії про щасливе майбутнє. Але війна забрала найцінніше – життя Героя.

“Вічна слава Українському Воїну, який закрив собою від ворога рідну Україну і кожного з нас! Вічна пам’ять Захиснику, який віддав своє життя за мирне майбутнє українського народу…

Громада Ізмаїла, Ізмаїльська міська рада та її виконавчий комітет висловлюють щирі співчуття родині та близьким Захисника України. Поділяємо біль вашої втрати”, – висловив співчуття Андрій Абрамченко.

Віталій Павлович Тариця буде похований 16 квітня на Алеї Слави на Новому кладовищі.

Прощання із Захисником відбудеться об 11.00 на вул.Коцюбинського, 1.\

Раніше, 12 квітня, на Одещині попрощалися із заслуженим тренером з кульової стрільби, майстром спорту України Валентином Дондіковим. Його життя обірвалося 6 квітня під час виконання бойового завдання на Херсонщині.

Також повідомлялося, що житель Болградської громади Олексій Колесник загинув, захищаючи Україну на Харківщині.