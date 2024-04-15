Новости Одессы и Одесской области

На фронте погиб командир разведывательного отделения из Измаила

На фронте погиб командир разведывательного отделения из Измаила

Измаил проводит в последний путь командира разведывательного отделения, солдата Виталия Павловича Тарицу, который мужественно защищал Украину от российских оккупантов под Херсоном, Харьковом и Донецком.

Об этом сообщил Измаильский городской голова Андрей Абрамченко.

Виталий Павлович родился в Молдове в многодетной семье. После учебы в школе начал работать, выбрав делом жизни одну из самых мирных профессий — строителя. Переехав в Измаил, стал строить личное счастье, встретил спутницу жизни, в семье растут сын и дочь.

С начала полномасштабной военной агрессии россии против Украины мужчина пошел защищать родной дом, собственную семью и мечты о счастливом будущем. Но война забрала самое ценное — жизнь Героя.

«Вечная слава Украинскому Воину, который закрыл собой от врага родную Украину и каждого из нас! Вечная память Защитнику, отдавшему свою жизнь за мирное будущее украинского народа…

Громада Измаила, Измаильский городской совет и его исполнительный комитет выражают искренние соболезнования семье и близким Защитника Украины. Разделяем боль вашей потери», — выразил соболезнования Андрей Абрамченко.

Виталий Павлович Тарица будет похоронен 16 апреля на Аллее Славы на Новом кладбище.
Прощание с Защитником состоится в 11.00 на ул.Коцюбинского, 1.

Ранее, 12 апреля, в Одесской области простились с заслуженным тренером по пулевой стрельбе, мастером спорта Украины Валентином Дондиковым. Его жизнь оборвалась 6 апреля во время выполнения боевого задания в Херсонской области.

Также сообщалось, что житель Болградской громады Алексей Колесник погиб, защищая Украину на Харьковщине.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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