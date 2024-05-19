На фронті загинув депутат із Одеської області

Депутат Ізмаїльської міської ради Одеської області 8-го скликання Микола Кравцуненко загинув, захищаючи Україну на одному із найгарячіших напрямків лінії зіткнення з російськими окупантами.
Сумну звістку повідомив напередодні мер Ізмаїла Андрій Абрамченко.
Він розповів, що маючи досвід термінової служби у складі прикордонних військ на кордоні з Афганістаном, Микола Кравцуненко був командиром протитанкового взводу.
«Вірний військовій присязі, мужньо і самовіддано боронив Державу від російських агресорів. Бив ворога, захищаючи свою країну, рідну землю та свою багатодітну родину. Цієї весни приїжджав у першу відпустку та щиро ділився планами, твердо обіцяючи своїм синам повернутися і будувати разом щасливе майбутнє.
…Плани та мрії знищила війна, яку розв’язала проти України росія.
Захищаючи Україну, Микола Георгійович віддав за Перемогу та мирне майбутнє українського народу найдорожче, що є у людини – власне життя»,
– написав Абрамченко.
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Як повідомляє благодійний фонд Урбанських Придунав’я, у відпустці Кравцуненко дав фонду інтерв’ю, в якому розповів, що поповнив лави ЗСУ у січні 2023 року. Йому запропонували піти до 21-ї бригади, яка на той момент тільки формувалася спеціально для несення служби в Донецькій області.
Раніше на фронті загинув командир розвідувального відділення з Ізмаїлу Віталій Таріца.