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У бою з окупантами загинув авіаінженер з Одеської області

У бою з окупантами загинув авіаінженер з Одеської області

Трагічна звістка сколихнула Саф’янівську громаду – у бою з російськими окупантами загинув житель села Нова Некрасівка Анатолій Скиба.

Про це повідомляє Саф’янівська сільська територіальна громада.

Старший інженер інженерно-авіаційної служби, майор Анатолій Скиба загинув під час виконання бойового завдання у Васильківському районі Дніпропетровської області.

Саф’янівська сільська рада висловлює щирі слова співчуття родині загиблого:

«Нехай опіка Всевишнього полегшить гіркоту втрати дорогої людини, загиблого воїна, який мужньо захищав Україну. Боляче… Війна забирає найкращих! Вічна пам’ять Герою».

Про дату та час зустрічі Захисника буде повідомлено додатково.

«Одесская жизнь» повідомляла, що під час виконання бойових завдань на Донбасі безвісти зникли сім воїнів добровольчого стрілецького батальйону «Чорноморська Січ».

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