У бою з окупантами загинув авіаінженер з Одеської області

Війна, день 811-й: тривають бої навколо Вовчанська, мінус ворожий літак Повномасштабна війна росії проти України триває вісімсот одинадцяту добу. Ситуація на фронті залишається складною – ворог намагається наступати на Харківщині, важкі бої йдуть на Краматорському та Покровському напрямках. Сили оборони продовжують мужньо утримувати оборону. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Стати мамою під час війни: історія одеситки, яка наважилася і не пошкодувала День матері у 2024 році випадає на 12 травня. Їх внесок в наші життя важко переоцінити. Вони народжують, виховують, люблять. Попри все і навіть всупереч війні. Ми розкажемо історію одеситки, яка не планувала материнство в такий складний час. Але не пошкодувала, що привела у світ сина. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ