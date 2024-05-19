На фронте погиб депутат из Одесской области

Печальное известие сообщил накануне мэр Измаила Андрей Абрамченко.

Он рассказал, что, имея опыт срочной службы в составе пограничных войск на границе с Афганистаном, Николай Кравцуненко был командиром противотанкового взвода.

«Верный военной присяге, мужественно и самоотверженно защищал Государство от российских агрессоров. Бил врага, защищая свою страну, родную землю и свою многодетную семью. Этой весной приезжал в первый отпуск и искренне делился планами, твердо обещая своим сыновьям вернуться и строить вместе счастливое будущее.

…Планы и мечты уничтожила война, которую развязала против Украины россия.

Защищая Украину, Николай Георгиевич отдал за Победу и мирное будущее украинского народа самое дорогое, что есть у человека – собственную жизнь»,

– написал Абрамченко.

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Как сообщает благотворительный фонд Урбанских Придунавье, будучи в отпуске Кравцуненко дал фонду интервью, в котором рассказал, что пополнил ряды ВСУ в январе 2023 года. Ему предложили пойти в 21-ю бригаду, которая на тот момент только формировалась специально для несения службы в Донецкой области.

Ранее на фронте погиб командир разведывательного отделения из Измаила Виталий Тарица.