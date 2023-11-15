На трасі Одеса-Рені сталося лобове зіткнення: є постраждалі

Про це повідомили у поліції Одеської області.

Попередньо встановилено, що близько 8-ї ранку водій легкового автомобіля Mitsubishi, рухаючись у напрямку Одеси, виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з легковиком Skoda.

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Внаслідок ДТП травмувалися водій «Skoda» та пасажир «Mitsubishi». Їх доправили до районної лікарні. Водію діагностували забій голови та перелом ключиці, а пасажиру – перелом нижньої кінцівки.

Наразі на місці події працює слідчо-оперативна група. Водіїв перевірять на стан сп’яніння.

Правоохоронці встановлюють усі обставини ДТП. Вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, що керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, на Одещині судитимуть мешканця Чернігівщини за смертельну ДТП на трасі Одеса – Рені, внаслідок якої загинула ціла родина, та одесита, з вини якого постраждав водій з Ізмаїлу.