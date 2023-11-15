Новини Одеси та Одеської області

На трасі Одеса-Рені сталося лобове зіткнення: є постраждалі

На трасі Одеса-Рені сталося лобове зіткнення: є постраждалі

Вранці, 15 листопада, на автодорозі Одеса-Рені між пунктами пропуску “Маяки-Удобне-Паланка” сталася ДТП, внаслідок якої травмувалися двоє людей.

Про це повідомили у поліції Одеської області.

Попередньо встановилено, що близько 8-ї ранку водій легкового автомобіля Mitsubishi, рухаючись у напрямку Одеси, виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з легковиком Skoda.

Читайте також: На трасі Одеса – Рені трагічно загинули троє дорослих і дитина (фото, відео)

Внаслідок ДТП травмувалися водій «Skoda» та пасажир «Mitsubishi». Їх доправили до районної лікарні. Водію діагностували забій голови та перелом ключиці, а пасажиру – перелом нижньої кінцівки.

Наразі на місці події працює слідчо-оперативна група. Водіїв перевірять на стан сп’яніння.

Правоохоронці встановлюють усі обставини ДТП. Вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, що керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, на Одещині судитимуть мешканця Чернігівщини за смертельну ДТП на трасі Одеса – Рені, внаслідок якої загинула ціла родина, та одесита, з вини якого постраждав водій з Ізмаїлу.

Актуальна інформація ЗА Одесу у нашому Telegram каналі! Новини, фоторепортажі та історични факти про Одесу.
Читайте нас у Viber! На каналі «Комуналка» розповідаємо про комунальні платежі, тарифи, пільги та субсидії.
Редакция
Редакція ПРОФІЛЬ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини
Вибір редакції
Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2023, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk
Повідомити про помилку
Текст, який буде надіслано нашим редакторам:
Надіслати