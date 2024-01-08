Новости Одессы и Одесской области

На дорогах Одесщины из-за непогоды затруднено движение автомобилей

На дорогах Одесщины из-за непогоды затруднено движение автомобилей

Со вчера вечером, 7 января 2024 года, на трассе Киев-Одесса из-за непогоды затруднено движение автотранспорта. Первые осложнения возникли еще вечером, когда на севере области из-за снега с дождем и снижения температуры на дорогах появилась гололедица.

Из-за непогоды затруднено движение на трассе Киев-Одесса. Из-за дождя и тумана образовались пробки.

Об этом сообщают одесские телеграм-каналы, публикующие видео с дорог Одесщины.

Также из соцсетей стало известно, что в течение трех часов стояли автомобили на одном месте на трассе М-15 Одесса – Рени возле поселка Маяки.

На сегодняшний день в Одессе прогнозировали сильные осадки. Днем должно быть гололедица, налипание мокрого снега и метель. Но еще с самого утра коммунальщики Одессы проводят работы по чистке дождеприемников. В настоящее время подтопления магистральных улиц не зафиксированы.

чистка дощоприймачів
чистка дощоприймачів

Но в горсовете просят по возможности уменьшить передвижение по городу, поскольку погода будет ухудшаться.

Кроме того, в Одесском горсовете сообщили, что с севера Одесской области на всю область входит циклон. Температура воздуха в регионе продолжает снижаться. Поэтому, при необходимости, движение на дорогах государственного значения может быть ограничено или перекрыто.

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В свою очередь Служба восстановления и развития инфраструктуры в Одесской области предупредила водителей о возможном усложнении ситуации на дорогах. С ночи дорожники чистят трассы от снега и обрабатывают автомобильные дороги противогололедными материалами. Проезд по автомобильным дорогам Одесской области в настоящее время обеспечен.

контакти служби автодоріг

Также дали советы водителям в Министерстве восстановления и развития общин:

В ближайшие дни стоит воздержаться от поездок, особенно на дальние расстояния. Если отложить поездку невозможно, возьмите с собой цепи противоскольжения на колеса, дополнительное горючее, термоодеяло, заряженный павербанк и термос с чаем.

Главное фото – иллюстративное

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Редакция ПРОФИЛЬ

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