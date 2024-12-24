Мешканець Південного загинув під час виконання бойового завдання в Сумській області

ро це повідомили в територіальній громаді Південного.

Солдат ЗСУ, оператор безпілотних авіаційних комплексів Андрій Андросович загинув 18 грудня 2024 року внаслідок поранень, отриманих під час виконання бойового завдання в районі села Журавка Сумської області.

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«Вічна і світла пам’ять Захиснику України, який віддав своє життя за нашу Батьківщину, за кожного з нас!» – написали в громаді.

26 грудня на знак скорботи на будинках і спорудах у громаді приспустять Державні прапори.

Місце та час прощання з Героєм не публікується задля уникнення втрат серед цивільного населення внаслідок обстрілів з боку російських окупантів.