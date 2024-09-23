На Донеччині загинув захисник із Саф’янівської громади

У неділю, 22 вересня 2024 року, Саф’янівська громада Ізмаїльського району провела в останню путь Захисника Олександра Петрушу.
Сержант ЗСУ Олександр Петруша загинув 23 грудня 2023 року, під час виконання бойового завдання на Донеччині, біля населеного пункту Терни, повідомили в громаді.
«На щиті» у рідне село Ларжанка Захисник України повернувся в неділю, 22 вересня. Місцеві жителі зустріли Героя живим коридором, стоячи на колінах.
Чин відспівування відбувся в місцевому храмі, де священнослужителі провели молебень за упокій душі Захисника.
Попрощатися з Героєм прийшли друзі, односельці, побратими та керівництво Саф’янівської громади і Ларжанського старостинського округу.
Раніше в Курській області загинув 23-річний військовослужбовець ЗСУ, матрос Роман Душка.
Також захищаючи Україну від російських окупантів на фронті загинув мешканець села Веселий Кут Теплицької громади 39-річний Вадим Шевцов.