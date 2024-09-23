На Донеччині загинув захисник із Саф’янівської громади

Війна, день 943: росіяни вперше атакували Запоріжжя КАБами Сьогодні, 23 вересня 2024 року, розпочалася 943-тя доба з початку повномасштабної війни росії проти України. Російські окупанти не припиняють обстріли наших міст і терор мирного населення, але наші захисники не відступають. Про найбільш значущі події минулої доби читайте у зведенні «Одеського життя». ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Війна, день 942: Україна може отримати два нові типи винищувачів Сьогодні, в неділю, 22 вересня 2024 року, розпочалася 942-а доба з початку повномасштабної війни росії проти України. Російські окупанти не припиняють обстрілів наших міст та терор мирного населення, але наші захисники не відступають. Про найбільш значущі події минулої доби читайте у зведенні «Одеського життя». ЧИТАТИ БІЛЬШЕ