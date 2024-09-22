Матрос із Білгорода-Дністровського загинув у Курській області, захищаючи Україну

Як повідомили у Білгород-Дністровській районній державній військовій адміністрації, життя Романа обірвалося 15 вересня між населеними пунктами Бяхово та Обухівка, Курської області. Він загинув, будучи вірним військовій присязі та мужньо виконавши військовий обов’язок, в бою за Україну, її свободу та незалежність, додали у районній військовій адміністрації.

«Ми схиляємо голови у скорботі і віддаємо шану Роману Душці, який став справжнім героєм. Його відданість, мужність і жертовність заслуговують на нашу безмежну подяку. Він став прикладом вірності та самопожертви, символом справжнього українського патріотизму», – йдеться у повідомленні.

Прощання з Героєм відбудеться у Білгороді-Дністровському сьогодні, 22 вересня 2024 року.

Раніше захищаючи Україну від російських окупантів на фронті загинув мешканець села Веселий Кут Теплицької громади 39-річний Вадим Шевцов.