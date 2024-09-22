Новини Одеси та Одеської області

Матрос із Білгорода-Дністровського загинув у Курській області, захищаючи Україну

Матрос із Білгорода-Дністровського загинув у Курській області, захищаючи Україну

Місто Білгород-Дністровський на Одещині знову оплакує Захисника України: на війні з росією в Курській області загинув військовослужбовець ЗСУ, матрос Роман Душка. Йому назавжди залишиться 23 роки.

Як повідомили у Білгород-Дністровській районній державній військовій адміністрації, життя Романа обірвалося 15 вересня між населеними пунктами Бяхово та Обухівка, Курської області. Він загинув, будучи вірним військовій присязі та мужньо виконавши військовий обов’язок, в бою за Україну, її свободу та незалежність, додали у районній військовій адміністрації.

«Ми схиляємо голови у скорботі і віддаємо шану Роману Душці, який став справжнім героєм. Його відданість, мужність і жертовність заслуговують на нашу безмежну подяку. Він став прикладом вірності та самопожертви, символом справжнього українського патріотизму», – йдеться у повідомленні.

Прощання з Героєм відбудеться у Білгороді-Дністровському сьогодні, 22 вересня 2024 року.

Раніше захищаючи Україну від російських окупантів на фронті загинув мешканець села Веселий Кут Теплицької громади 39-річний Вадим Шевцов.

Avatar photo
Редакція ПРОФІЛЬ
Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
  • Одеситка робить обереги, які рятують світ та воїнів
    Одеситка робить обереги, які рятують світ та воїнів

    Одеситці Любові Салатян 73 роки. Вже кілька років вона активно займається волонтерством. Її робота нелегка, дуже кропітка. Щодня вона створює обереги для наших захисників і захисниць. Це невеличкі янголи-охоронці з ниток, які потім відправляють на фронт, іншим волонтерам та в госпіталі пораненим. Про свою добру справу пані Любов розповіла «Одеському життю».

    ЧИТАТИ БІЛЬШЕ
  • Невідомий Ананьєв: місто з країни ліліпутів, що пережило імперії
    Невідомий Ананьєв: місто з країни ліліпутів, що пережило імперії

    1834-го Ананьїв став повітовим містом Херсонської губернії, де проживали майже 217 тисяч жителів, налічувалося одне місто, десять містечок, 52 села, 256 поселень, 13 німецьких колоній, 14 селищ, 359 хуторів, 38 економій, шість залізничних станцій.

    ЧИТАТИ БІЛЬШЕ
  • Війна, день 941: ворог вдарив по Харкову та Кривому Рогу, але й сам зазнав втрат
    Війна, день 941: ворог вдарив по Харкову та Кривому Рогу, але й сам зазнав втрат

    Сьогодні, у суботу, 21 вересня 2024 року, розпочалася 941-та доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України. Наші воїни продовжують активними діями завдавати загарбницьким військам шкоди в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж усієї лінії бойового зіткнення та в глибокому тилу.

    ЧИТАТИ БІЛЬШЕ
  • Головне в голубцях – кісточки перемити: як жителі Рені готували ярмарок до дня міста
    Головне в голубцях – кісточки перемити: як жителі Рені готували ярмарок до дня міста

    На честь Дня міста Рені жителі Ренійської громади провели благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ, в ході якого було зібрано понад сто тисяч гривень. Головною подією свята стало приготування страв бессарабської кухні: всі змогли скуштувати каварму, токану, курбан і, звичайно, долму. Гагаузи її називають сарма, болгари – сармі, а молдавани – сармалє. Ми вирішили з’ясувати, чим відрізняються національні варіанти цієї страви, яка завжди є атрибутом святкового столу.

    ЧИТАТИ БІЛЬШЕ
  • Нікіта Тітов: захисник Маріуполя про тридцять місяців у російському полоні
    Нікіта Тітов: захисник Маріуполя про тридцять місяців у російському полоні

    З російського полону повернувся захисник Маріуполя, воїн Національної гвардії України балтянин Нікіта Тітов. Коли він потрапив у полон, йому не було двадцяти двох років. Нікіта перебував у неволі тридцять довгих місяців. І нарешті 14 вересня повернувся додому з іще 102-ма захисниками в результаті обміну полоненими між Україною і росією.

    ЧИТАТИ БІЛЬШЕ
Всі новини
Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk