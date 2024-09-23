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В Донецкой области погиб защитник из Сафьяновской громады

В Донецкой области погиб защитник из Сафьяновской громады

В воскресенье, 22 сентября 2024 года, Сафьяновская громада Измаильского района провела в последний путь Защитника Александра Петрушу.

Сержант ВСУ Александр Петруша погиб 23 декабря 2023 года, во время выполнения боевого задания в Донецкой области, возле населенного пункта Терны, сообщили в громаде.

Александр Петруша

«На щите» в родное село Ларжанка Защитник Украины вернулся в воскресенье, 22 сентября. Местные жители встретили Героя живым коридором, стоя на коленях.

Чин отпевания состоялся в местном храме, где священнослужители провели молебен за упокой души Защитника.

Проститься с Героем пришли друзья, односельчане, собратья и руководство Сафьяновской громады и Ларжанского старостинского округа.

Ранее в Курской области погиб 23-летний военнослужащий ВСУ, матрос Роман Душка.

Также защищая Украину от российских оккупантов на фронте погиб житель села Веселый Кут Теплицкой громады 39-летний Вадим Шевцов.

 

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