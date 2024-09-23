В Донецкой области погиб защитник из Сафьяновской громады

Война, день 943: россияне впервые атаковали Запорожье КАБами Сегодня, 23 сентября 2024 года, начались 943-е сутки с начала полномасштабной войны россии против Украины. Российские оккупанты не прекращают обстрелы наших городов и террор мирного населения, но наши защитники не отступают. О наиболее значимых событиях за прошедшие сутки читайте в сводке «Одесской жизни». ПОДРОБНЕЕ

Война, день 942: Украина может получить два новых типа истребителей Сегодня, в воскресенье, 22 сентября 2024 года, начались 942-е сутки с начала полномасштабной войны россии против Украины. Российские оккупанты не прекращают обстрелы наших городов и террор мирного населения, но наши защитники не отступают. О наиболее значимых событиях за прошедшие сутки читайте в сводке «Одесской жизни». ПОДРОБНЕЕ

Матрос из Белгорода-Днестровского погиб в Курской области, защищая Украину Город Белгород-Днестровский Одесской области снова оплакивает Зашитника Украины: на войне с россией в Курской области погиб военнослужащий ВСУ, матрос Роман Душка. Ему навсегда останется 23 года. ПОДРОБНЕЕ