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Одесу підтопило: понад 300 комунальників ліквідовують наслідки нічної зливи

Одесу підтопило: понад 300 комунальників ліквідовують наслідки нічної зливи

У ніч на 29 травня на Одесу обрушилася потужна злива. Колектори не справлялися з потоками води, внаслідок чого на деяких вулицях утворилися підтоплення. Зараз комунальники продовжують ліквідовувати наслідки негоди, непроїзних вулиць у місті немає.

Як повідомили у прес-службі мерії, уже з вечора комунальники КП “Міські дороги” вийшли на вулиці міста для запобігання підтоплень. Загалом у ліквідації наслідків зливи задіяно 47 одиниць спецтехніки та 329 осіб.

підтоплення в Одесі

Наразі ще ускладнено рух вулицями:

  • Одарія (Глухий міст),
  • Щеголєва,
  • Хімічна/Промислова – вода спадає, транспорт рухається обидві сторони.

Потужні дощові потоки рознесли вулицями міста багато дрібних гілок, листя, бруду та іншого сміття. Наразі комунальники продовжують відкачувати воду та розчищають колектори і лівневки.

Як зазначають фахівці, жодна зливова каналізація не здатна моментально звести таку кількість води з вулиць. В Одесі роботи з очищення злив ведуть постійно, а напередодні ці роботи виконували додатково, тому вже протягом півгодини після припинення дощу майже на всіх дорогах було забезпечено проїзд.

підтоплення в Одесі

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