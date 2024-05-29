Одесу підтопило: понад 300 комунальників ліквідовують наслідки нічної зливи

Як повідомили у прес-службі мерії, уже з вечора комунальники КП “Міські дороги” вийшли на вулиці міста для запобігання підтоплень. Загалом у ліквідації наслідків зливи задіяно 47 одиниць спецтехніки та 329 осіб.

Наразі ще ускладнено рух вулицями:

Одарія (Глухий міст),

Щеголєва,

Хімічна/Промислова – вода спадає, транспорт рухається обидві сторони.

Потужні дощові потоки рознесли вулицями міста багато дрібних гілок, листя, бруду та іншого сміття. Наразі комунальники продовжують відкачувати воду та розчищають колектори і лівневки.



Як зазначають фахівці, жодна зливова каналізація не здатна моментально звести таку кількість води з вулиць. В Одесі роботи з очищення злив ведуть постійно, а напередодні ці роботи виконували додатково, тому вже протягом півгодини після припинення дощу майже на всіх дорогах було забезпечено проїзд.

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