Одессу подтопило: более 300 коммунальщиков ликвидируют последствия ночного ливня

Как сообщили в пресс-службе мэрии, уже с вечера коммунальщики КП «Городские дороги» вышли на улицы города для предотвращения подтоплений. Всего в ликвидации последствий ливня задействовано 47 единиц спецтехники и 329 человек.

Сейчас еще затруднено движение по улицам:

Одария (Глухой мост),

Щеголева,

Химическая/Промышленная — вода спадает, транспорт движется в обе стороны.

Мощные дождевые потоки разнесли по улицам города много мелких веток, листьев, грязи и прочего мусора. Сейчас коммунальщики продолжаю откачивать воду и расчищают коллекторы и ливневки.

Как отмечают специалисты, ни одна ливневая канализация не способна моментально свести такое количество воды с улиц. В Одессе работы по очистке ливней ведут постоянно, а накануне эти работы выполнялись дополнительно, поэтому уже в течение получаса после прекращения дождя почти на всех дорогах был обеспечен проезд.

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