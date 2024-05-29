Одессу подтопило: более 300 коммунальщиков ликвидируют последствия ночного ливня

В ночь на 29 мая на Одессу обрушился мощный ливень. Коллекторы не справлялись с потоками воды, в результате чего на некоторых улицах образовались подтопления. Сейчас коммунальщики продолжают ликвидировать последствия непогоды, непроезжаемых улиц в городе нет.
Как сообщили в пресс-службе мэрии, уже с вечера коммунальщики КП «Городские дороги» вышли на улицы города для предотвращения подтоплений. Всего в ликвидации последствий ливня задействовано 47 единиц спецтехники и 329 человек.
Сейчас еще затруднено движение по улицам:
- Одария (Глухой мост),
- Щеголева,
- Химическая/Промышленная — вода спадает, транспорт движется в обе стороны.
Мощные дождевые потоки разнесли по улицам города много мелких веток, листьев, грязи и прочего мусора. Сейчас коммунальщики продолжаю откачивать воду и расчищают коллекторы и ливневки.
Как отмечают специалисты, ни одна ливневая канализация не способна моментально свести такое количество воды с улиц. В Одессе работы по очистке ливней ведут постоянно, а накануне эти работы выполнялись дополнительно, поэтому уже в течение получаса после прекращения дождя почти на всех дорогах был обеспечен проезд.
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