Новости Одессы и Одесской области

Одессу подтопило: более 300 коммунальщиков ликвидируют последствия ночного ливня

Одессу подтопило: более 300 коммунальщиков ликвидируют последствия ночного ливня

В ночь на 29 мая на Одессу обрушился мощный ливень. Коллекторы не справлялись с потоками воды, в результате чего на некоторых улицах образовались подтопления. Сейчас коммунальщики продолжают ликвидировать последствия непогоды, непроезжаемых улиц в городе нет.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, уже с вечера коммунальщики КП «Городские дороги» вышли на улицы города для предотвращения подтоплений. Всего в ликвидации последствий ливня задействовано 47 единиц спецтехники и 329 человек.

подтопление в Одессе

Сейчас еще затруднено движение по улицам:

  • Одария (Глухой мост),
  • Щеголева,
  • Химическая/Промышленная — вода спадает, транспорт движется в обе стороны.

Мощные дождевые потоки разнесли по улицам города много мелких веток, листьев, грязи и прочего мусора. Сейчас коммунальщики продолжаю откачивать воду и расчищают коллекторы и ливневки.

Как отмечают специалисты, ни одна ливневая канализация не способна моментально свести такое количество воды с улиц. В Одессе работы по очистке ливней ведут постоянно, а накануне эти работы выполнялись дополнительно, поэтому уже в течение получаса после прекращения дождя почти на всех дорогах был обеспечен проезд.

подтопление в Одессе

Читайте также: Деревья нон грата: почему некоторые зеленые насаждения могут попасть под запрет

Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

купить квартиру в Одессе

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua