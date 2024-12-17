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На блокпосту під Одесою «Ford» в’їхав у «Honda»: багато постраждалих

На блокпосту під Одесою «Ford» в’їхав у «Honda»: багато постраждалих

В автопригоді на блокпосту в Одеському районі 16 грудня постраждали четверо людей. Їх доправили в лікарню з різними травмами.

Подробиці повідомили в поліції Одеської області.

Близько 5-ї години на Старокиївській дорозі легковий автомобіль «Ford» зіткнувся з автомобілем «Honda» під керуванням 21-річного водія, коли той зупинився попереду для пред’явлення документів військовослужбовцю Нацгвардії. Від удару «Ford» відкинуло в бік, унаслідок чого постраждав 37-річний нацгвардієць.

Тілесні ушкодження також отримали водії обох автомобілів і 27-річний пасажир «Ford».

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дтп на блокпосту

51-річний водій легковика водій «Ford» мав ознаки алкогольного сп’яніння. У нього та водія «Honda» було відібрано зразки крові для перевірки. Результати експертизи очікуються пізніше.

Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286-1 Кримінального кодексу України. Триває слідство. Встановлюються всі обставини події.

Нагадаємо, на початку грудня на блокпосту в Одеському районі автомобіль ВАЗ збив двох прикордонників. Унаслідок наїзду один із них загинув.

 

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