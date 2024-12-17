Новости Одессы и Одесской области

На блокпосту под Одессой «Ford» въехал в «Honda»: много пострадавших

На блокпосту под Одессой «Ford» въехал в «Honda»: много пострадавших

В автопроисшествии на блокпосту в Одесском районе 16 декабря пострадали четыре человека. Их доставили в больницу с различными травмами.

Подробности сообщили в полиции Одесской области.

Около 5 часов на Старокиевской дороге легковой автомобиль «Ford» столкнулся  с автомобилем «Honda» под управлением 21-летнего водителя, когда тот остановился впереди для предъявления документов военнослужащему Нацгвардии. От удара «Ford» отбросило в сторону, в результате чего пострадал 37-летний нацгвардеец.

Телесные повреждения также получили водители обоих автомобилей и 27-летний пассажир «Ford».

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дтп на блокпосту

51-летний водитель легковушки водитель «Ford» имел признаки алкогольного опьянения. У него и водителя «Honda» были отобраны образцы крови для проверки. Результаты экспертизы ожидаются позже.

Следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Напомним, в начале декабря на блокпосту в Одесском районе автомобиль ВАЗ сбил двух пограничников. В результате наезда один из них погиб.

 

 

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Редакция ПРОФИЛЬ
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