В Одесі відкрили нову секцію Стіни Пам’яті – фоторепортаж

З благословення архієпископа Афанасія, керівника Одеської єпархії ПЦУ, біля кафедрального собору Різдва Христового на Пастера, 5 відбулося освячення та відкриття нової секції Стіни пам’яті загиблих за Україну Героїв.

До меморіалу додали ще 90 імен наших Захисників.

На відкритті зібралися рідні та близькі загиблих воїнів, а також жителі міста, які прийшли вшанувати пам’ять бійців.

Нагадаємо, Стіна Пам’яті на Пастера – це перший у місті меморіал пам’яті загиблих на Донбасі одеситів і уродженців регіону. Меморіал відкрили у жовтні 2020 року з ініціативи представників Православної церкви України та волонтерів. Більшу частину фінансування проєкту забезпечило комунальне підприємство «Одеський обласний центр допомоги ветеранам війни».

А 29 серпня 2024 року в Одесі урочисто відкрили першу Алею героїв у парку Шевченка.

Фото – фейсбук Veterans HUB ODESA