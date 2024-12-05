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В Одесі відкрили нову секцію Стіни Пам’яті – фоторепортаж

В Одесі відкрили нову секцію Стіни Пам’яті – фоторепортаж

Сьогодні, 5 грудня, напередодні Дня Збройних Сил України відбулося відкриття чергової ділянки «Стіни пам’яті» біля Кафедрального собору Різдва Христового на вулиці Пастера.

З благословення архієпископа Афанасія, керівника Одеської єпархії ПЦУ, біля кафедрального собору Різдва Христового на Пастера, 5 відбулося освячення та відкриття нової секції Стіни пам’яті загиблих за Україну Героїв.

До меморіалу додали ще 90 імен наших Захисників.

На відкритті зібралися рідні та близькі загиблих воїнів, а також жителі міста, які прийшли вшанувати пам’ять бійців.

Стіна Пам'яті

Стіна Пам'яті

Стіна Пам'яті

Стіна Пам'яті

Нагадаємо, Стіна Пам’яті на Пастера – це перший у місті меморіал пам’яті загиблих на Донбасі одеситів і уродженців регіону. Меморіал відкрили у жовтні 2020 року з ініціативи представників Православної церкви України та волонтерів. Більшу частину фінансування проєкту забезпечило комунальне підприємство «Одеський обласний центр допомоги ветеранам війни».

А 29 серпня 2024 року в Одесі урочисто відкрили першу Алею героїв у парку Шевченка.

Фото – фейсбук Veterans HUB ODESA

 

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