Молоді одеські вчителі та вихователі отримуватимуть щомісячну премію

Про це повідомили у пресслужбі Одеської міської ради.

У повідомленні йдеться, що щомісячну премію уже запроваджено.

За словами мера Одеси Геннадія Труханова, наразі у місті є сотні вакансій педагогів. Оскільки талановиті випускники педагогічних вишів не поспішають приходити на роботу у школи чи садочки, то міська влада вирішила залучати молоді кадри, підтримуючи їх фінансово.

Геннадій Труханов розказав, що молодому спеціалісту, навіть якщо у нього є прагнення і знання, доводиться важко. Адже молоді фахівці не можуть претендувати на доплати за стаж чи категорію.

Тому міська влада вирішила підтримати молодих вчителів і вихователів дитсадків, які прийдуть працювати до одеських навчальних закладів.

Тож якщо ви закінчуєте навчання у педагогічному виші або, як молодий спеціаліст, вже працюєте у школі чи садочку міста, – розраховуйте на цю доплату, –

сказав міський голова.