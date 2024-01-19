Молоді одеські вчителі та вихователі отримуватимуть щомісячну премію

В Одесі випускників педагогічних вишів будуть стимулювати працювати в освітніх закладах міста – школах та дитячих садочках. Молодим спеціалістам будуть щомісячно доплачувати по 3 тисячі гривень.
Про це повідомили у пресслужбі Одеської міської ради.
У повідомленні йдеться, що щомісячну премію уже запроваджено.
За словами мера Одеси Геннадія Труханова, наразі у місті є сотні вакансій педагогів. Оскільки талановиті випускники педагогічних вишів не поспішають приходити на роботу у школи чи садочки, то міська влада вирішила залучати молоді кадри, підтримуючи їх фінансово.
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Геннадій Труханов розказав, що молодому спеціалісту, навіть якщо у нього є прагнення і знання, доводиться важко. Адже молоді фахівці не можуть претендувати на доплати за стаж чи категорію.
Тому міська влада вирішила підтримати молодих вчителів і вихователів дитсадків, які прийдуть працювати до одеських навчальних закладів.
Тож якщо ви закінчуєте навчання у педагогічному виші або, як молодий спеціаліст, вже працюєте у школі чи садочку міста, – розраховуйте на цю доплату, –
сказав міський голова.