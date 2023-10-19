Молодь Одещини, яка хоче вирішити проблеми школи чи громади, може отримати на це кошти

Про це повідомляється на сайті ГО “Потрібні тут”.

У повідомленні йдеться, що молодіжна програма UPSHIFT реалізується Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ) у понад 40 країнах. Головна мета UPSHIFT в Україні – заохочення вразливої молоді та сприяння у вирішенні суспільно важливих проблем у громадах.

Завдяки цій програмі молодь та підлітки можуть знайти рішення для актуальних проблем своїй у школі, громаді, місті тощо на основі підходу Human Centered Design (дизайн, орієнтований на людину).

Учасникам допомагають досвідчені ментори, які разом з ними покроково досліджують вибрану проблему, вивчають аудиторію та тестують ідеї. Після команди створюють проєктні ідеї та мають можливість залучити ресурси на їх реалізацію.

Програма UPSHIFT триває до 4-х місяців і має наступні етапи:

подання заявок командами;

розгляд заявок та визначення команд, які будуть запрошені на онлайн-зустрічі;

проведення онлайн-зустрічей та визначення команд, які візьмуть участь у буткемпі (спеціальному тренінгу UPSHIFT);

3-х годинна онлайн-зустріч, під час якої команди знайомляться з програмою UPSHIFT, з менторами/менторками та проходять фазу натхнення/дослідження;

участь десяти команд у буткемпі в режимі офлайн протягом 4-х днів, розробка концепції проєктів та їх презентація експертам;

протягом 10 днів, після презентації концепцій на буткемпі, команди допрацьовують проєкти та формують бюджети для їх реалізації;

після затвердження бюджету кожна команда розпочинає реалізацію свого проєкту (12 тижнів від дати закінчення буткемпу).

Що потрібно для участі у відборі:

сформувати команду з 3-5 учасників віком від 14 до 24 років;

визначити контактну особу, яка буде вести комунікацію від імені команди;

визначити та описати в анкеті проблему, яку б твоя команда хотіла вирішити. Мати готове рішення або проєкт не потрібно. Потрібно зосередитися саме на формулюванні проблеми та її негативних наслідках, які команда хоче подолати.

Аби взяти участь необхідно заповнити невелику анкету.

Для Одеської області дедлайн подачі анкет до 6 листопада, 23:59 за цим посиланням.

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