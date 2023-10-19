Молодежь Одесщины, желающая решить проблемы школы или громады, может получить на это деньги

Об этом сообщается на сайте ОО «Потрібні тут».

В сообщении говорится, что молодежная программа UPSHIFT реализуется Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) более чем в 40 странах. Главная цель UPSHIFT в Украине – поощрение уязвимой молодежи и содействие в решении общественно важных проблем в громадах.

Благодаря этой программе молодежь и подростки могут найти решение для актуальных проблем в школе, громаде, городе и т.п. на основе подхода Human Centered Design (дизайн, ориентированный на человека).

Участникам помогают опытные менторы, которые вместе с ними исследуют выбранную проблему, изучают аудиторию и тестируют идеи. После команды создают проектные идеи и могут привлечь ресурсы на их реализацию.

Программа UPSHIFT длится до 4-х месяцев и имеет следующие этапы:

подача заявок командами;

рассмотрение заявок и определение команд, которые будут приглашены на онлайн-встречи;

проведение онлайн-встреч и определение команд, которые примут участие в буткемпе (специальном тренинге UPSHIFT);

3-часовая онлайн-встреча, во время которой команды знакомятся с программой UPSHIFT, с менторами и проходят фазу вдохновения/исследования;

участие десяти команд в буткемпе в режиме офлайн в течение 4-х дней, разработка концепции проектов и их презентация экспертам;

в течение 10 дней после презентации концепций на буткемпе команды дорабатывают проекты и формируют бюджеты для их реализации;

после утверждения бюджета каждая команда начинает реализацию своего проекта (12 недель с даты окончания буткемпа).

Что нужно для участия в отборе:

сформировать команду из 3-5 участников в возрасте от 14 до 24 лет;

определить контактное лицо, которое будет вести коммуникацию от имени команды;

определить и описать в анкете проблему, которую твоя команда хотела бы решить. Иметь готовое решение или проект не требуется. Следует сосредоточиться именно на формулировке проблемы и ее негативных последствиях, которые команда хочет преодолеть.

Чтобы принять участие, необходимо заполнить небольшую анкету.

Для Одесской области дедлайн подачи анкет до 6 ноября, 23:59 по этой ссылке.

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