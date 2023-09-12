“Міс Україна – 2023”: хто представить Одещину на конкурсі краси (фото)

Серед 25 учасниць з усіх куточків України, цьогоріч на українському конкурсі краси “Міс Україна – 2023” Одеську область представить 19-річна уродженка міста Вилкове Ізмаїльського району Марія Ситнікова.

Про це стало відомо з Instagram-сторінки конкурсу краси missukraine_official.

Про себе дівчина розповідає, що здобуває професію графічного дизайнера. Нині навчається на третьому курсі. Також Марія проходить багато курсів з психології та духовності.

Мудра не по роках, рішуча, щира, комунікабельна та жіночна — це все про мене. Займаюся моделінгом з 15 років. Працювала з відомими брендами, такими як Frolov, Tony Ward couture, Roberto Cavalli, Rami Kadi Maison de Couture. Моя суперсила полягає в тому, що я можу здійснювати кілька справ одночасно і встигати скрізь. Попри це, я перебуваю в тотальному спокої завдяки вмінню звільнити свій мозок від непотрібних думок, –

сказано у візитівці дівчини.

Підтримати землячку можна за посиланням. Марія Ситнікова у списку учасниць перебуває під вісімнадцятим номером.

У 2023 році процес визначення переможниці проходитиме завдяки онлайн голосуванню.

Конкурс “Міс Україна” проводять у країні з 1991 року. Призовий фонд переможниць буде використаний на потреби Міжнародного центру підтримки жінок і дітей “Місто Добра”, який приймає дітей та матерів, які постраждали внаслідок війни, втратили будинки або стали жертвами насильства.

Переможниця конкурсу “Міс Україна 2023” нині бере на себе важливу місію на конкурсі “Міс світу”: привертання уваги міжнародної спільноти, ресурсів та фінансів для допомоги проєкту, донесення до глобальної громадськості важливість підтримки жінок та дітей, які постраждали від війни.

Читайте також: Рокер у вишиванці: одесит – найкращий «Учитель року-2022» у номінації «мистецтво»