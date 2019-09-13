Міс Україна – 2019: хто представляв Одесу та Одеську область у конкурсі

Одесу та Одеську область представили 3 дівчини.

Вчора, 12 вересня, у Києві відбувся конкурс краси “Міс Україна – 2019”.

Про це повідомляє Ivona.

У фіналі конкурсу були 25 дівчат з різних регіонів України віком від 17 до 25 років. При цьому вони були відібрані з 17 тисяч претенденток.

Одесу та Одеську область представили 3 дівчини. Христина Гордієнко, Валерія Кучеренко та Юлія Ткач. Також у конкурсі брала участь студентка Одеської юридичної академії родом з міста Кривий Ріг – Юлія Висоцька.

Валерія Кучеренко з міста Балта, Одеської області отримала звання “Віце-міс Україна 2019”.

Фото: Информатор