Міс Україна – 2019: хто представляв Одесу та Одеську область у конкурсі

Одесу та Одеську область представили 3 дівчини.
Вчора, 12 вересня, у Києві відбувся конкурс краси “Міс Україна – 2019”.
Про це повідомляє Ivona.
У фіналі конкурсу були 25 дівчат з різних регіонів України віком від 17 до 25 років. При цьому вони були відібрані з 17 тисяч претенденток.
Одесу та Одеську область представили 3 дівчини. Христина Гордієнко, Валерія Кучеренко та Юлія Ткач. Також у конкурсі брала участь студентка Одеської юридичної академії родом з міста Кривий Ріг – Юлія Висоцька.
Валерія Кучеренко з міста Балта, Одеської області отримала звання “Віце-міс Україна 2019”.
Фото: Информатор
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