«Мисс Украина — 2023»: кто представит Одесщину на конкурсе красоты (фото)

Среди 25 участниц со всех уголков Украины, на украинском конкурсе красоты «Мисс Украина — 2023» Одесскую область представит 19-летняя уроженка города Вилково Измаильского района Мария Ситникова.

Об этом стало известно с Instagram-страницы конкурса красоты missukraine_official.

О себе девушка рассказывает, что получает профессию графического дизайнера. В настоящее время учится на третьем курсе. Также Мария проходит много курсов психологии и духовности.

Мудрая не по годам, решительная, искренняя, коммуникабельная и женственная — это все обо мне. Занимаюсь моделингом с 15 лет. Работала с известными брендами, такими как Frolov, Tony Ward couture, Roberto Cavalli, Rami Kadi Maison de Couture. Моя суперсила состоит в том, что я могу совершать несколько дел одновременно и успевать везде. Несмотря на это, я нахожусь в тотальном покое благодаря умению освободить свой мозг от ненужных мыслей.

сказано в визитной карточке девушки.

Поддержать землячку можно по ссылке. Мария Ситникова в списке участников находится под восемнадцатым номером.

В 2023 году процесс определения победительницы будет проходить благодаря онлайн-голосованию.

Конкурс «Мисс Украина» проводится в стране с 1991 года. Призовой фонд победительниц будет использован на нужды Международного центра поддержки женщин и детей «Город Добра», принимающего детей и матерей, пострадавших в результате войны, потерявших дома или ставших жертвами насилия.

Победительница конкурса «Мисс Украина 2023» сейчас берет на себя важную миссию на конкурсе «Мисс мира»: привлечение внимания международного сообщества, ресурсов и финансов для помощи проекту, донесение до глобальной общественности важность поддержки женщин и детей, пострадавших от войны.

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