В Одесі відбулися обшуки у “причетних” до втечі з країни нардепа Дмитрука

ДБР порушило кримінальне провадження за фактом незаконного перетину кордону чинним нардепом Артемом Дмитруком, якого підозрюють у нападах на громадян.
Про це повідомляє пресслужба Держбюро розслідувань.
Провадження порушено за статтею 332 КК України – сприяння незаконному переправленню осіб через держкордон.
До теми: Одеському нардепу Дмитруку оголосили підозру після того, як він утік із країни
Наразі в Одесі працює слідчо-оперативна група ДБР, до якої залучені також працівники Центрального апарату Бюро.
Уже відбулися обшуки в цивільних осіб і працівників державної прикордонної служби, які, ймовірно, сприяли депутату в незаконному перетині кордону.
Наразі вирішується питання про повідомлення про підозри.
Тривають невідкладні слідчі дії щодо з’ясування, яким чином депутат перетнув кордон і хто йому в цьому допомагав.
Нагадаємо, джерела повідомляють, що нині скандальний депутат Дмитрук уже відпочиває в Римі. У неділю він покинув територію Молдови з аеропорту Кишинів рейсом Кишинів – Рим.
Днями сам нардеп заявляв, що йому готують підозру. Він назвав це політичним переслідуванням і пов’язував нібито з тим, що він виступає проти заборони російської церкви в Україні.