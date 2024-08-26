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В Одесі відбулися обшуки у “причетних” до втечі з країни нардепа Дмитрука

В Одесі відбулися обшуки у “причетних” до втечі з країни нардепа Дмитрука

ДБР порушило кримінальне провадження за фактом незаконного перетину кордону чинним нардепом Артемом Дмитруком, якого підозрюють у нападах на громадян.

Про це повідомляє пресслужба Держбюро розслідувань.

Провадження порушено за статтею 332 КК України – сприяння незаконному переправленню осіб через держкордон.

До теми: Одеському нардепу Дмитруку оголосили підозру після того, як він утік із країни

Наразі в Одесі працює слідчо-оперативна група ДБР, до якої залучені також працівники Центрального апарату Бюро.

Уже відбулися обшуки в цивільних осіб і працівників державної прикордонної служби, які, ймовірно, сприяли депутату в незаконному перетині кордону.
Наразі вирішується питання про повідомлення про підозри.

Тривають невідкладні слідчі дії щодо з’ясування, яким чином депутат перетнув кордон і хто йому в цьому допомагав.

Нагадаємо, джерела повідомляють, що нині скандальний депутат Дмитрук уже відпочиває в Римі. У неділю він покинув територію Молдови з аеропорту Кишинів рейсом Кишинів – Рим.

Днями сам нардеп заявляв, що йому готують підозру. Він назвав це політичним переслідуванням і пов’язував нібито з тим, що він виступає проти заборони російської церкви в Україні.

 

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