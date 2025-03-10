Акція «Обміняй вірш на цукерку» пройшла 9 березня в одеському парку Шевченка. Громадська організація «Захист держави» запропонувала мешканцям та гостям міста згадати і прочитати вірші Тараса Шевченка. До участі долучилися як дорослі, так і діти.

Кожен, хто декламував рядки Кобзаря, отримував у подарунок коробку цукерок. Організатори зазначили, що захід викликав інтерес серед одеситів різного віку. Загалом в акції взяли участь десятки людей.

Керівник одеського осередку ГО «Захист держави» Олексій Земляний привітав учасників із днем народження Тараса Шевченка. Він також висловив сподівання, що рядки поета стануть для України символом оновлення та єдності. На завершення заходу пролунали відомі рядки з твору Шевченка про майбутнє країни.

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