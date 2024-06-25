Минулого тижня в Одесі народилося незвичайно багато близнюків

Минулого тижня в Одесі народилося незвичайно багато близнюків

Протягом минулого тижня в Одесі народилися 123 нових громадянина України, що на 9 дітей більше порівняно з попереднім тижнем. Скільки само, та чим відрізняються близнюки від двійнят, читайте в публікації “Одеського Життя”

Скільки малят народилося в Одесі

За цей період з 17 по 23 червня 2024 року в Одесі з’явилися на світ 66 хлопчиків та 57 дівчаток.

Тиждень також відзначився значною кількістю народжень близнюків – серед новонароджених одеситів було чотири двійні.

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В чому різниця між близнюками та двійнятами

Двійні народжуються приблизно в одному з кожних 80-100 випадків. Близнюки можуть бути однояйцевими або двояйцевими.

Однояйцеві близнюки утворюються з однієї заплідненої яйцеклітини, яка ділиться на два ембріони. Вони мають ідентичний генетичний матеріал та виглядають дуже схожими.

Двояйцеві близнюки виникають з двох різних яйцеклітин, запліднених двома різними сперматозоїдами. Вони можуть бути схожими, як звичайні брати чи сестри, але не ідентичні.

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