На прошлой неделе в Одессе родилось необычно много близнецов

Сколько малышей родилось в Одессе

За этот период с 17 по 23 июня 2024 года в Одессе появилось на свет 66 мальчиков и 57 девочек.

Неделя также отметилась значительным количеством рождений близнецов – среди новорожденных одесситов было четыре двойни.

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В чем разница между близнецами и двойняшками

Двойные рождаются примерно в одном из каждых 80–100 случаев. Близнецы могут быть однояйцевыми или двояйцевыми.

Однояйцовые близнецы образуются из одной оплодотворенной яйцеклетки, которая делится на два эмбриона. Они имеют идентичный генетический материал и выглядят очень похожими.

Двояйцевые близнецы возникают из двух разных яйцеклеток, оплодотворенных двумя разными сперматозоидами. Они могут быть похожи, как обычные братья или сестры, но не идентичны.

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