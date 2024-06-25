На прошлой неделе в Одессе родилось необычно много близнецов

За прошедшую неделю в Одессе родились 123 новых гражданина Украины, что на 9 детей больше по сравнению с предыдущей неделей. Сколько же, и чем отличаются близнецы от близнецов, читайте в публикации «Одесской Жизни».
Сколько малышей родилось в Одессе
За этот период с 17 по 23 июня 2024 года в Одессе появилось на свет 66 мальчиков и 57 девочек.
Неделя также отметилась значительным количеством рождений близнецов – среди новорожденных одесситов было четыре двойни.
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В чем разница между близнецами и двойняшками
Двойные рождаются примерно в одном из каждых 80–100 случаев. Близнецы могут быть однояйцевыми или двояйцевыми.
Однояйцовые близнецы образуются из одной оплодотворенной яйцеклетки, которая делится на два эмбриона. Они имеют идентичный генетический материал и выглядят очень похожими.
Двояйцевые близнецы возникают из двух разных яйцеклеток, оплодотворенных двумя разными сперматозоидами. Они могут быть похожи, как обычные братья или сестры, но не идентичны.
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