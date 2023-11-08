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Мільйонні збитки довкіллю Одеси: про наслідки останнього обстрілу розказали екологи

Мільйонні збитки довкіллю Одеси: про наслідки останнього обстрілу розказали екологи

Під час останньої ракетної атаки росіян, яка була спрямована на припортову інфраструктуру, було завдано величезної шкоди довкіллю Одещини. За підрахунками екологів сума склала понад 143,7 млн гривень

Про це повідомили на facebook-сторінці Державної екологічної інспекції Південно-Західного регіону.

В ніч проти 7 листопада росіяни обстріляли Одещину надзвуковими протикорабельними ракетами типу “Онікс” з території тимчасово окупованого Криму.

Ракета влучила в зерносховище на території порту. Уламки ракет та вибухова хвиля спричинили пожежу в гаражному кооперативі та пошкодили кілька багатоповерхівок.

Постраждала проїжджа частина та прилеглі будинки на вул. Софіївській та пам’ятка архітектури – Одеський національний художній музей.

Але окрім портової інфраструктури, житлового та культурного фонду, постраждала й велика площа земельних ділянок.

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Державні інспектори провели обстеження місця обстрілу та оцінили шкоду, завдану довкіллю. За висновками експертів, будівельними відходами та металевими конструкціями засмічено земельні ділянки площею понад 4 тис. кв. м.

Цитата - екологи

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