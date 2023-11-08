Мільйонні збитки довкіллю Одеси: про наслідки останнього обстрілу розказали екологи

Про це повідомили на facebook-сторінці Державної екологічної інспекції Південно-Західного регіону.

В ніч проти 7 листопада росіяни обстріляли Одещину надзвуковими протикорабельними ракетами типу “Онікс” з території тимчасово окупованого Криму.

Ракета влучила в зерносховище на території порту. Уламки ракет та вибухова хвиля спричинили пожежу в гаражному кооперативі та пошкодили кілька багатоповерхівок.

Постраждала проїжджа частина та прилеглі будинки на вул. Софіївській та пам’ятка архітектури – Одеський національний художній музей.

Але окрім портової інфраструктури, житлового та культурного фонду, постраждала й велика площа земельних ділянок.

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Державні інспектори провели обстеження місця обстрілу та оцінили шкоду, завдану довкіллю. За висновками експертів, будівельними відходами та металевими конструкціями засмічено земельні ділянки площею понад 4 тис. кв. м.