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Миллионные убытки окружающей среде Одессы: о последствиях последнего обстрела рассказали экологи

Миллионные убытки окружающей среде Одессы: о последствиях последнего обстрела рассказали экологи

Во время последней ракетной атаки россиян, которая была направлена на припортовую инфраструктуру, был нанесен огромный ущерб окружающей среде Одесской области. По подсчетам экологов сумма составила более 143,7 млн гривен.

Об этом сообщили на facebook-странице Государственной экологической инспекции Юго-Западного региона.

В ночь на 7 ноября россияне обстреляли Одесскую область сверхзвуковыми противокорабельными ракетами типа «Оникс» с территории временно оккупированного Крыма.

Ракета попала в зернохранилище на территории порта. Обломки ракет и взрывная волна вызвали пожар в гаражном кооперативе и повредили несколько многоэтажек.

Пострадала проезжая часть и прилегающие дома на ул. Софиевской и памятник архитектуры — Одесский национальный художественный музей.

Но кроме портовой инфраструктуры, жилого и культурного фонда, пострадала и большая площадь земельных участков.

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Государственные инспекторы провели обследование места обстрела и оценили ущерб, нанесенный окружающей среде. По заключению экспертов, строительными отходами и металлическими конструкциями засорены земельные участки площадью более 4 тыс. кв. м.

Цитата - екологи

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Редакция ПРОФИЛЬ

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