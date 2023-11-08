Миллионные убытки окружающей среде Одессы: о последствиях последнего обстрела рассказали экологи

Об этом сообщили на facebook-странице Государственной экологической инспекции Юго-Западного региона.

В ночь на 7 ноября россияне обстреляли Одесскую область сверхзвуковыми противокорабельными ракетами типа «Оникс» с территории временно оккупированного Крыма.

Ракета попала в зернохранилище на территории порта. Обломки ракет и взрывная волна вызвали пожар в гаражном кооперативе и повредили несколько многоэтажек.

Пострадала проезжая часть и прилегающие дома на ул. Софиевской и памятник архитектуры — Одесский национальный художественный музей.

Но кроме портовой инфраструктуры, жилого и культурного фонда, пострадала и большая площадь земельных участков.

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Государственные инспекторы провели обследование места обстрела и оценили ущерб, нанесенный окружающей среде. По заключению экспертов, строительными отходами и металлическими конструкциями засорены земельные участки площадью более 4 тыс. кв. м.