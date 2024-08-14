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Мільйонні розкрадання на закупівлі військового спорядження – підозрюють двох чиновників Одеської міськради

Мільйонні розкрадання на закупівлі військового спорядження – підозрюють двох чиновників Одеської міськради

В Одесі розслідують справу про зловживання під час державних закупівель продукції для Сил оборони. Підозрюваних – директора департаменту муніципальної безпеки Віктора Кузнєцова та його заступника Юрія Савченка – відсторонили від роботи.

Розпорядження про відсторонення посадових осіб опублікували на сайті Одеської міськради.

У них зазначено, що на підставі постанови суду від 30 липня Віктор Кузнєцов і Юрій Савченко вважаються відстороненими від посад. Термін відсторонення – до 23 вересня 2024 року.

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розпорядження

Чиновників міськради підозрюють в організації схеми розкрадання бюджетних коштів, виділених для реалізації програми матеріально-технічного забезпечення територіальної оборони та добровольчих формувань Одеси.

За даними слідства, на виконання заявок військових частин, Віктор Кузнєцов і Юрій Савченко закупили в підприємств тактичний одяг і бронеплити вдвічі дорожче за ринкову вартість.

З місцевого бюджету було сплачено зайвих 3,9 млн гривень.

двох чиновників міськради відсторонили від роботи

29 липня Київський райсуд Одеси обрав їм запобіжний захід – тримання під вартою з можливістю вийти під заставу в розмірі 2,3 мільйона гривень.

Цього тижня заступника міністра енергетики України Олександра Хейло затримали на хабарі в півмільйона доларів.

 

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