Миллионные хищения на закупке военного снаряжения — подозревают двух чиновников Одесского горсовета

В Одессе расследуют дело о злоупотреблениях при государственных закупках продукции для Сил обороны. Подозреваемых — директора департамента муниципальной безопасности Виктора Кузнецова и его заместителя Юрия Савченко — отстранили от работы.
Распоряжения об отстранении должностных лиц опубликовали на сайте Одесского горсовета.
В них указано, что на основании постановления суда от 30 июля Виктор Кузнецов и Юрий Савченко считаются отстраненными от должностей. Срок отстранения — до 23 сентября 2024 года.
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Чиновников горсовета подозревают в организации схемы хищения бюджетных средств, выделенных для реализации программы материально-технического обеспечения территориальной обороны и добровольческих формирований Одессы.
По данным следствия, о исполнение заявок воинских частей, Виктор Кузнецов и Юрий Савченко закупили у предприятий тактическую одежду и бронеплиты вдвое дороже рыночной стоимости.
Из местного бюджета было уплачено лишних 3,9 млн гривен.
29 июля Киевский райсуд Одессы избрал им меру пресечения — содержание под стражей с возможностью выйти под залог в размере 2,3 миллиона гривен.
На текущей неделе заместителя министра энергетики Украины Александра Хейло задержали на взятке в полмиллиона долларов.