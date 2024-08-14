Новости Одессы и Одесской области

Миллионные хищения на закупке военного снаряжения — подозревают двух чиновников Одесского горсовета

Миллионные хищения на закупке военного снаряжения — подозревают двух чиновников Одесского горсовета

В Одессе расследуют дело о злоупотреблениях при государственных закупках продукции для Сил обороны. Подозреваемых — директора департамента муниципальной безопасности Виктора Кузнецова и его заместителя Юрия Савченко — отстранили от работы.

Распоряжения об отстранении должностных лиц опубликовали на сайте Одесского горсовета.

В них указано, что на основании постановления суда от 30 июля Виктор Кузнецов и Юрий Савченко считаются отстраненными от должностей. Срок отстранения — до 23 сентября 2024 года.

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распоряжениеЧиновников горсовета подозревают в организации схемы хищения бюджетных средств, выделенных для реализации программы материально-технического обеспечения территориальной обороны и добровольческих формирований Одессы.

По данным следствия, о исполнение заявок воинских частей, Виктор Кузнецов и Юрий Савченко закупили у предприятий тактическую одежду и бронеплиты вдвое дороже рыночной стоимости.

Из местного бюджета было уплачено лишних 3,9 млн гривен.

двух чиновников горсовета отстранили от работы

29 июля Киевский райсуд Одессы избрал им меру пресечения — содержание под стражей с возможностью выйти под залог в размере 2,3 миллиона гривен.

На текущей неделе заместителя министра энергетики Украины Александра Хейло задержали на взятке в полмиллиона долларов.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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