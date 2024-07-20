Хотів «віджати» базу відпочинку: подробиці затримання мера Білгород-Дністровського

Про це посилаючись на інформацію правоохоронних органів, пише Телеграм-канал «Одеське життя».

Нагадаємо, у п’ятницю, 19 липня, в мережі почала поширюватися інформація про затримання мера Білгород-Дністровського Віталія Граждана.

Сьогодні в СБУ повідомили, що «глава міськради одного з портових міст регіону» (судячи з усього, йдеться саме про мера Білгорода-Дністровського) очолював банду, яка тероризувала мешканців Одеської області.

За даними слідства, рекетир намагалися незаконно заволодіти базою відпочинку на узбережжі Чорного моря. З цією метою учасники угруповання силою змусили власницю об’єкту відмовитись від 50% корпоративних прав на нього.

Потім вони призначили на базу відпочинку свого директора, який почав шукати покупців на даний комплекс, а коли покупці знайшлися, учасники злочинного угруповання збиралися «віджати» у власниці 50% корпоративних прав, що залишилися.

У поліції додали, що, зустрівшись із жінкою, бандити погрожували їй, і попередили, що у разі відмови у передачі інших корпоративних прав на об’єкт, обіллють її кислотою.

За матеріалами справи, для реалізації угоди мер залучив знайомого адвоката, а також підконтрольних реєстраторів та нотаріусів. Саме вони мали переоформити «віджату» турбазу на потенційних покупців.

Правоохоронці затримали міського голову, коли той отримував 30 тисяч доларів США завдатку від покупців турбази.

Затриманому чиновнику повідомили про підозру в організації здирництва передачі права на майно з загрозою насильства над потерпілим, скоєне за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України). Вирішується питання про запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Затриманому та його спільникам загрожує до 12 років в’язниці з конфіскацією майна.

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