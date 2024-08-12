Топ-чиновник із Міненергетики попався на хабарі в півмільйона доларів

Про це сьогодні, 12 серпня, повідомили в СБУ та Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі (САП).

Йдеться про унікальне та дефіцитне обладнання однієї з державних вугільних компаній, що розташована в межах найгарячішого напрямку східного фронту – Покровському.

Щоб отримати дозвіл на евакуацію обладнання із зони бойових дій та його використання на шахтах західного регіону, навесні цього року представники галузі звернулися до заступника Міністра енергетики.

Однак чиновник, до чиїх обов’язків входило збереження гірничої техніки, почав вимагати гроші за її вивезення.

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До незаконної діяльності він залучив трьох спільників: приватного енерготрейдера, керівника енергетичної компанії з Миколаївської області та керівника видобувного підприємства з Донецької області. Саме з цього гірничого комбінату мали розпочати евакуацію обладнання після отримання організатором оборудки частини хабара.

За домовленістю, гроші мали передаватися п’ятьма частинами по 100 тис. дол. на кожній зустрічі.

Чиновника Міненерго і його трьох спільників затримано “на гарячому” в Києві – відразу після отримання третього траншу.

Їхні дії кваліфіковано за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України.

Вирішується питання про застосування до затриманих запобіжного заходу.

Антикорупційні органи не повідомляють імені підозрюваного топ-посадовця, але ЗМІ повідомляють, що йдеться про Олександра Хейла, якого сьогодні Кабінет міністрів звільнив.

Нагадаємо, 2023-го року за хабар у розмірі $2,7 млн затримано голову Верховного Суду Всеволода Князєва.