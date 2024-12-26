Метеозалежним приготуватися: прогноз магнітних бур на сьогодні

За даними Центру прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США, у четвер, 26 грудня, очікується магнітна буря з К-індексом 5 (червоний рівень), яка може бути відчутною для метеозалежних людей.

Багато людей відчувають погіршення самопочуття під час магнітних бур. Найчастішими симптомами є:

головні болі: пульсуючий, розпираючий біль у різних ділянках голови;

слабкість і сонливість: зниження енергії, бажання постійно спати;

зміна настрою: дратівливість, тривога, депресія;

проблеми зі сном: безсоння або навпаки; підвищена сонливість;

болі в суглобах і м’язах: загострення хронічних захворювань опорно-рухового апарату;

серцево-судинні проблеми: підвищення або зниження артеріального тиску, тахікардія.

Як знизити вплив магнітних бур