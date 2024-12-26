Метеозалежним приготуватися: прогноз магнітних бур на сьогодні

Магнітна буря, що почалася 25 грудня, зберігатиме свою силу і в четвер, 26 грудня.
За даними Центру прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США, у четвер, 26 грудня, очікується магнітна буря з К-індексом 5 (червоний рівень), яка може бути відчутною для метеозалежних людей.
Багато людей відчувають погіршення самопочуття під час магнітних бур. Найчастішими симптомами є:
- головні болі: пульсуючий, розпираючий біль у різних ділянках голови;
- слабкість і сонливість: зниження енергії, бажання постійно спати;
- зміна настрою: дратівливість, тривога, депресія;
- проблеми зі сном: безсоння або навпаки; підвищена сонливість;
- болі в суглобах і м’язах: загострення хронічних захворювань опорно-рухового апарату;
- серцево-судинні проблеми: підвищення або зниження артеріального тиску, тахікардія.
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Як знизити вплив магнітних бур
- Стежити за самопочуттям: Будьте уважними до сигналів вашого тіла та емоційних станів, записуйте свої відчуття та реакції, щоб краще зрозуміти, як вони пов’язані зі змінами погоди;
- Приділити увагу здоров’ю та відпочинку. Подбайте про своє фізичне та емоційне здоров’я, приділяйте час для сну;
- Уникайте стресу та напруження, намагайтеся уникати ситуацій, які можуть їх викликати;
- Проведіть час на свіжому повітрі. Для деяких метеозалежних людей перебування на свіжому повітрі може допомогти пом’якшити негативні ефекти магнітної бурі.
- Прогулянки або просто перебування на відкритому повітрі можуть допомогти вам розслабитися і поліпшити самопочуття.