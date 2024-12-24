Свята Різдва і Ханукії, концерти та зустрічі: куди піти в Одесі 24 – 26 грудня

Різдво. Світле і довгоочікуване. Зустрічаємо його в сімейному колі, разом із найближчими та найдорожчими. А вже 25 грудня в 15:30 на Приморському бульварі вже за багаторічною традицією відбудеться запалювання першої свічки на честь одного з найголовніших іудейських свят – Хануки. Ми звикли не лише святкувати разом, а й приймати виклики. Так було завжди, так буде й далі. Всім теплих та мирних свят і нехай світло висвітлює нам путь!