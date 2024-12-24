Свята Різдва і Ханукії, концерти та зустрічі: куди піти в Одесі 24 – 26 грудня

Різдво. Світле і довгоочікуване. Зустрічаємо його в сімейному колі, разом із найближчими та найдорожчими. А вже 25 грудня в 15:30 на Приморському бульварі вже за багаторічною традицією відбудеться запалювання першої свічки на честь одного з найголовніших іудейських свят – Хануки. Ми звикли не лише святкувати разом, а й приймати виклики. Так було завжди, так буде й далі. Всім теплих та мирних свят і нехай світло висвітлює нам путь!
Що: Різдвяне свято
Де: Балтиморська, 33 (Посмітного), б-ка 21
Коли: 24 грудня 14:00
Що: Концерт Jazz Fusion
Де: Новосєльського, 61, Музична академія, Велика зала
Коли: 24 грудня, 14:00
Що: Концерт учнів музичної школи N3
Де: Маразліївська, 7, Всесвітній клуб одеситів
Коли: 24 грудня, 14:00
Що: Святкова презентація страв Різдвяного столу
Де: Філатова, 1-а, Одеська Національна наукова бібліотека
Коли: 25 грудня, 11:00
Що: Урочисте запалювання громадської Ханукії
Де: Приморський бульвар
Коли: 25 грудня, 15:30
Що: Лекція «Символізм ікони: мистецтво і духовність»
Де: Преображенська, 35-а, Б-ка Багрицького
Коли: 25 грудня, 16:00
Що: Ханукальна зустріч з Борисом Бухманом
Де: Ніжинська, 66, Музей історії євреїв
Коли: 26 грудня, 18:00