Метеозависимым приготовиться: прогноз магнитных бурь на сегодня

По данным Центра прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США, в четверг, 26 декабря, ожидается магнитная буря с К-индексом 5 (красный уровень), которая может быть ощутимой для метеозависимых людей.

Многие люди испытывают ухудшение самочувствия во время магнитных бурь. Наиболее частыми симптомами являются:

головные боли: пульсирующая, распирающая боль в разных участках головы;

слабость и сонливость: понижение энергии, желание постоянно спать;

смена настроения: раздражительность, тревога, депрессия;

проблемы со сном: бессонница или наоборот; повышенная сонливость;

боли в суставах и мышцах: обострение хронических заболеваний опорно-двигательного аппарата;

сердечно-сосудистые проблемы: повышение или понижение артериального давления, тахикардия.

Как снизить влияние магнитных бурь