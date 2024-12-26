Метеозависимым приготовиться: прогноз магнитных бурь на сегодня

Магнитная буря, начавшаяся 25 декабря, будет сохранять свою силу и в четверг, 26 декабря.
По данным Центра прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США, в четверг, 26 декабря, ожидается магнитная буря с К-индексом 5 (красный уровень), которая может быть ощутимой для метеозависимых людей.
Многие люди испытывают ухудшение самочувствия во время магнитных бурь. Наиболее частыми симптомами являются:
- головные боли: пульсирующая, распирающая боль в разных участках головы;
- слабость и сонливость: понижение энергии, желание постоянно спать;
- смена настроения: раздражительность, тревога, депрессия;
- проблемы со сном: бессонница или наоборот; повышенная сонливость;
- боли в суставах и мышцах: обострение хронических заболеваний опорно-двигательного аппарата;
- сердечно-сосудистые проблемы: повышение или понижение артериального давления, тахикардия.
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Как снизить влияние магнитных бурь
- Следить за самочувствием: Будьте внимательны к сигналам вашего тела и эмоциональным состояниям, записывайте свои ощущения и реакции, чтобы лучше понять, как они связаны с изменениями погоды;
- Уделить внимание здоровью и отдыху. Позаботьтесь о своем физическом и эмоциональном здоровье, уделяйте время для сна;
- Избегайте стресса и напряжения, старайтесь избегать ситуаций, которые могут их вызвать;
- Проведите время на свежем воздухе. Для некоторых метеозависимых людей нахождение на свежем воздухе может помочь смягчить негативные эффекты магнитной бури. Прогулки или просто нахождение на открытом воздухе могут помочь вам расслабиться и улучшить самочувствие.