Після отримання виклику поліцейські оперативно прибули на місце події. Територію було огороджено, а також викликано слідчо-оперативну групу, вибухотехніків і рятувальників для проведення необхідних заходів безпеки.

Правоохоронці нагадують громадянам, як слід діяти у разі виявлення небезпечних предметів. Зокрема, необхідно зберігати спокій, повідомити про підозрілий об’єкт спецслужби, уникати контакту з ним та чекати на фахівців на безпечній відстані.

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