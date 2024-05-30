Жорстока різанина в Одесі: в якому стані постраждалі жінка та дитина?

Як розповів заступник начальника відділу ювенальної превенції Главку Нацполіції на Одещині Дмитро Ревун, дитину вчасно доставили до реанімації, а потім до операційної Одеської обласної дитячої клінічної лікарні.

Мати дівчинки в даний час також знаходиться в реанімації у тяжкому стані.

Нагадаємо, вранці 30 травня чоловік, якому через агресивну поведінку напередодні поліція заборонила наближатися до сім’ї, дочекався їхнього повернення з прогулянки та завдав дружині та доньці важких ножових поранень, після чого наклав на себе руки, викинувшись з 12-го поверху висотки.

Попередньо у 31-річної жінки діагностували проникаючі поранення черевної порожнини та грудної клітки, а у дівчинки – спини та шиї. Деякі джерела повідомляли, що у дитини зачеплена сонна артерія.

«Зазвичай вижити з такими тяжкими тілесними ушкодженнями, яких зазнали жінка та дівчинка – це щастя.

В данному випадку щастям для дитини виявилась команда «швидкої», яка вчасно та професійно витягнули дівчинку з того світу. Смерті сказали: «не сьогодні, люба»,

– написав у Facebook Дмитро Ревун.

Він також розповів, що дівчинку врятувала 43-я бригада швидкої допомоги – Денис, Вікторія та Борис. Саме завдяки їхнім злагодженим діям дитина була стабілізована і вчасно доставлена ​​до операційної.

«Особливо дякую лікарям Одеської обласної дитячої клінічної лікарні, які зробили максимум для збереження здоров’я дитини.

Розумію, що такий жах – рутина для наших медиків, але завжди маю честь потиснути руку людям із великої літери»,

– додав заступник начальника відділу ювенальної превенції.

За даними видання «Думська», сім’я, яка постраждала сьогодні, переїхала до Одеси з Херсона рік тому. Увечері 29 травня між чоловіком та дружиною спалахнула сварка, вони обидва написали заяви про домашнє насильство.

У поліції заявили, що їх викликала дружина, а патрульні, які прибули на місце, склали протокол щодо чоловіка і видали йому заборонний припис. Його зобов’язали залишити квартиру на три дні та не наближатися до родини. І в присутності правоохоронців 39-річний чоловік зібрав речі і пішов. Дружина заявила, що чоловік уперше поводився так агресивно.