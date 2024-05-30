Жорстока різанина в Одесі: в якому стані постраждалі жінка та дитина?

Одеським медикам вдалося стабілізувати стан жінки та її 8-річної доньки, на яких сьогодні вранці напав із ножем їхній чоловік та батько.
Як розповів заступник начальника відділу ювенальної превенції Главку Нацполіції на Одещині Дмитро Ревун, дитину вчасно доставили до реанімації, а потім до операційної Одеської обласної дитячої клінічної лікарні.
Мати дівчинки в даний час також знаходиться в реанімації у тяжкому стані.
Нагадаємо, вранці 30 травня чоловік, якому через агресивну поведінку напередодні поліція заборонила наближатися до сім’ї, дочекався їхнього повернення з прогулянки та завдав дружині та доньці важких ножових поранень, після чого наклав на себе руки, викинувшись з 12-го поверху висотки.
Попередньо у 31-річної жінки діагностували проникаючі поранення черевної порожнини та грудної клітки, а у дівчинки – спини та шиї. Деякі джерела повідомляли, що у дитини зачеплена сонна артерія.
«Зазвичай вижити з такими тяжкими тілесними ушкодженнями, яких зазнали жінка та дівчинка – це щастя.
В данному випадку щастям для дитини виявилась команда «швидкої», яка вчасно та професійно витягнули дівчинку з того світу. Смерті сказали: «не сьогодні, люба»,
– написав у Facebook Дмитро Ревун.
Він також розповів, що дівчинку врятувала 43-я бригада швидкої допомоги – Денис, Вікторія та Борис. Саме завдяки їхнім злагодженим діям дитина була стабілізована і вчасно доставлена до операційної.
«Особливо дякую лікарям Одеської обласної дитячої клінічної лікарні, які зробили максимум для збереження здоров’я дитини.
Розумію, що такий жах – рутина для наших медиків, але завжди маю честь потиснути руку людям із великої літери»,
– додав заступник начальника відділу ювенальної превенції.
За даними видання «Думська», сім’я, яка постраждала сьогодні, переїхала до Одеси з Херсона рік тому. Увечері 29 травня між чоловіком та дружиною спалахнула сварка, вони обидва написали заяви про домашнє насильство.
У поліції заявили, що їх викликала дружина, а патрульні, які прибули на місце, склали протокол щодо чоловіка і видали йому заборонний припис. Його зобов’язали залишити квартиру на три дні та не наближатися до родини. І в присутності правоохоронців 39-річний чоловік зібрав речі і пішов. Дружина заявила, що чоловік уперше поводився так агресивно.