Убивство в Одесі: любитель гучної музики за зауваження стріляв по сусідах

Убивство в Одесі: любитель гучної музики за зауваження стріляв по сусідах

22-річний одесит застрелил чоловіка через те, що він зауважив за гучну музику, яка заважала мешканцям будинку спати.

Як повідомили в поліції в Одеській області, інцидент стався в Київському районі міста, на вулиці Академіка Корольова в ніч на 4 червня.

Встановлено, що жертва – 28-річний чоловік, який приїхав із сусідньої області на вихідні до брата в Одесу. Вони почули гучну музику і шум, які лунали з квартири на дев’ятому поверсі. Брати піднялися до галасливих сусідів і постукали у двері. Коли мешканець квартири вийшов, брати зробили йому зауваження щодо шуму, але той почав поводитися агресивно.

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“Між чоловіками виникла сварка, яка переросла в бійку. Тоді зловмисник зайшов до квартири, взяв пістолет, і, повернувшись, кілька разів вистрілив в одного з них, влучивши в груди. Унаслідок отриманих травм потерпілий помер на місці. Брат убитого повідомив про подію сусідам, а ті – в поліцію”, – розповіли правоохоронці.

Зловмисник намагався втекти, але поліцейські незабаром затримали його в тому ж районі міста – у квартирі матері.

З місця події правоохоронці вилучили незареєстрований пістолет Макарова та кілька гільз. Звідки у підозрюваного зброя, слідчі встановлюватимуть під час розслідування.

Крім того, у нього було відібрано біологічні зразки для встановлення стану наркотичного або алкогольного сп’яніння.

Затриманому одеситу повідомили про підозру в умисному вбивстві. Поліцейські клопочуть про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

За скоєне чоловікові загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

 

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