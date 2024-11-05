В Одесі студенти підпалювали квартири: замовлення отримували в інтернеті

Про це повідомили в поліції Одеської області.

Про підпал вхідних дверей квартири на вулиці Торговій поліцейським на початку минулого тижня повідомили її власники. Уже за кілька днів аналогічна ситуація сталася на вулиці Успенській у цьому ж районі міста.

На щастя, в обох випадках ніхто з людей не постраждав, а полум’я самотужки загасили власники житла.

Поліцейські встановили, що паліями виявилися троє неповнолітніх студентів одного з професійних коледжів Одеси. Усі вони мешкали в гуртожитку навчального закладу.

17-річна дівчина отримала в одному з месенджерів пропозицію за грошову винагороду підпалити квартиру в центрі Одеси. Для цього завдання вона залучила двох своїх однокурсників 16 і 17 років.

Хлопці облили легкозаймистою рідиною двері квартири і підпалили, знявши доказ на телефон.

Замовлення на підпал квартири на Успенського 17-річний хлопець виконав самостійно. Його затримали, а суд обрав йому запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.



Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу дівчині та молодшому палію.

Усім трьом студентам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України.

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