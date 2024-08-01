Медовий Спас: традиції, прикмети та заборони

Церковне свято 1 серпня: історія та традиції

1 серпня за новим церковним календарем (14 серпня за старим) – свято зносу чесних древ животворного Хреста Господнього і день пам’яті семи мучеників Маккавеїв, матері їхньої Соломонії та вчителя Єлеазара.

Історія цього свята бере свій початок у VIII-IX століттях у Візантії. Тоді в Константинополі вирувала смертельна хвороба. Священики взяли залишки Хреста, на якому був розіп’ятий Ісус, і обійшли з ними місто, а потім освятили водойми. І після купання в освяченій воді люди почали одужувати.

З того часу стало традиціями щороку в цей день носити частину Хреста Господнього. Після нього заносили до собору святої Софії, де будь-хто міг поклонитися йому. Свято тривалий час відзначали лише у Константинополі, але згодом почали святкувати і у всьому православному світі.

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Також у цей день за новим стилем згадують семеро мучеників Маккавеїв – Авима, Антоніна, Гурія, Єлеазара, Євсевона, Аліма та Маркелла, їхня мати Соломонію та вчителяі Елеазара.

У II столітті до зв. е. Імператор Антіох Епіфан вирішив відродити язичництво в Юдеї і поставив у Єрусалимському храмі статую Зевса. 90-річний Елеазар, вчитель закону Божого, а разом з ним 7 його учнів та їхня мати виступили проти цього. За це всіх їх стратили. Подвиг мучеників надихнув сина священика Юду – той підняв повстання проти правителя і переміг.

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На Медовий Спас також розпочинається Успенський піст, який триватиме до свята Успіння Пресвятої Богородиці, яке за новим стилем припадає на 15 серпня.

Церковне свято 1 серпня за старим стилем

За старим церковним календарем в цей день вшановують пам’ять преподобної Макріни Каппадокійської.

Прикмети на 1 серпня

За прикметами дня дивляться, якою буде осінь та зима:

дощ іде – до похолодання, а якщо стоїть спекотна погода – буде і далі спека;

ластівки відлетіли в теплі краї – до ранньої осені;

заморозки 1 серпня – холод настане рано;

розгулявся сильний вітер – зима буде сніговою та морозною.

У народному календарі 1 серпня – свято Маковея, Медовий Спас. Маккавєєв день у народі пов’язали з маком, який разом із медом та водою цього дня освячують у храмах. Є й друга назва свята – Мокрий Спас, бо у церквах цього дня освячують воду та вважають, що вона стає цілющою.

Що не можна робити 1 серпня

1 серпня, як і будь-якого іншого дня, церква не схвалює і виступає проти лихослів’я та лайки, злості, заздрості та жадібності, помсти, розпачу.

Забороняється ображатись, робити погані вчинки.

Не слід у цей день важко працювати, проте ця заборона не стосується пасічників – вони можуть збирати мед.

Головна заборона дня – не можна шуміти та веселитися. У народі вважають, що якщо порушити заборону, то хвороби та проблеми переслідуватимуть до наступного Спаса.

Тим, хто постить, заборонено вживати скоромну їжу – м’ясо та м’ясні продукти, рибу, яйця та молочні продукти.

Що можна робити 1 серпня

У свято добре піти до храму, щоб помолитися, освятити мед, мак, воду та овочі з нового врожаю.

Молитви цього дня – вдячність Христу за все, що є в житті, прохання надіслати здоров’я для близьких і якнайшвидшого настання світу.

Також на свято Маковея:

збирають і святять у церкві букет «маковійчик» – з коробочок маку і 17 трав і квітів, серед них м’ята, полин, овес або пшениця, жито, материнка, звіробій, безсмертник, чорнобривці, волошки, соняшник, рута, буркун, тирлич, любисток, будяко, деревій, володушка, цикорій та інші;

«маковик» ставлять у будинку за образами або на підвіконні, коробочки маку можна повісити над вхідними дверима – щоб захистити будинок від недобрих людей;

кожен повинен з’їсти ложечку освяченого меду – щоб весь рік бути здоровим;

готують випічку з медом і маком і пригощають нею нужденних – щоб у будинку весь рік було добро.

Медовий Спас традиційно відзначають у сімейному колі, але на стіл ставлять лише пісні страви.

У кого іменини 1 серпня