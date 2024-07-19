Заборонено з’ясовувати стосунки та пити алкогольні напої: що відзначає церква 19 липня

19 липня 2024 року: яке сьогодні церковне свято за новим і старим календарем

19 липня за новим церковним календарем у православних вірян день пам’яті святої преподобної Макрини.

Хто така свята преподобна Макрина

Преподобна Макрина народилася на початку IV століття в турецькій Каппадокії. Вона відмовилася від світського життя, обравши шлях цнотливості і духовної досконалості, вступивши до дівочого монастиря. Макрина була відома своєю відданістю Богу і численними чудесами, які відбувалися за її молитвами. Її життя стало прикладом непохитної віри та служіння для багатьох поколінь вірян. Вона надихала оточуючих своєю мудрістю та духовною силою, допомагаючи їм знайти шлях до Бога.

Народні прикмети 19 липня

Прикмети цього дня говорять наступне:

дивилися, який сьогодні день: похолодало і задощило — така погода буде 6 тижнів;

сухо і тепло — чекайте на великий урожай;

сухо цього дня, то ще протягом 6 тижнів так буде.

Що не можна робити 19 липня

Сьогодні не можна робити таке:

Не можна з’ясовувати стосунки, сваритися.

Заборонено пити алкогольні напої.

Не слід відмовляти у допомозі.

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