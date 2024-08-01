Медовый Спас: традиции, приметы и запреты

Медовый Спас: традиции, приметы и запреты

Сегодня, 1 августа, православная церковь отмечет по новому церковному календарю большой праздник – изнесение честных древ животворящего Креста Господня, который в народе называют Медовый Спас. Также в этот день почитают семь мучеников Маккавеев. И еще сегодня по новому стилю начинается Успенский пост.

Церковный праздник 1 августа: история и традиции

1 августа по новому церковному календарю (14 августа по старому) – праздник изнесения честных древ животворящего Креста Господня и день памяти семи мучеников Маккавеев, матери их Соломонии и учителя Елеазара.

История этого праздника берет свое начало в VIII-IX веках в Византии. Тогда в Константинополе бушевала смертельная болезнь. Священники взяли остатки Креста, на котором был распят Иисус, и обошли с ними город, а затем освятили водоемы. И после купания в освященной воде люди начали выздоравливать.

С того времени стало традиций ежегодно в этот день носить часть Креста Господня. После его заносили в собор святой Софии, где любой мог поклониться ему. Праздник долгое время отмечали только в Константинополе, но со временем стали праздновать и во всем православном мире.

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Также в этот день по новому стилю вспоминают семь мучеников Маккавеев – Авима, Антонина, Гурия, Елеазара, Евсевона, Алима и Маркелла, их мать Соломонию и учителя Елеазара.

Во II веке до н. э. правитель Антиох Эпифан решил возродить язычество в Иудее и поставил в Иерусалимском храме статую Зевса. 90-летний Елеазар, учитель закона Божия, а вместе с ним 7 его учеников и их мать выступили против этого. За это всех их казнили. Подвиг мучеников вдохновил сына священника Иуду – тот поднял восстание против правителя и одержал победу.

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На Медовый Спас также начинается Успенский пост, который продлится до праздника Успения Пресвятой Богородицы, который по новому стилю приходится на 15 августа.

Церковный праздник 1 августа по старому стилю

По старому церковному календарю в этот день чтят память преподобной Макрины Каппадокийской.

Приметы на 1 августа

По приметам дня смотрят, какой будет осень и зима:

  • дождь идет – к похолоданию, а если стоит жаркая погода – будет и дальше жара;
  • ласточки улетели в теплые края – к ранней осени;
  • заморозки 1 августа – холода наступят рано;
  • разгулялся сильный ветер – зима будет снежной и морозной.

В народном календаре 1 августа – праздник Маковея, Медовый Спас. Маккавеев день в народе связали с маком, который вместе с медом и водой в этот день освящают в храмах. Есть и второе название праздника – Мокрый Спас, так как в церквях в этот день освящают воду и считают, что она становится целебной.

Что нельзя делать 1 августа

  • 1 августа, как и в любой другой день, церковь не одобряет и выступает против сквернословия и ругани, злобы, зависти и жадности, мести, отчаяния.
  • Запрещается обижаться, совершать дурные поступки.
  • Не следует в этот день тяжело работать, однако данный запрет не касается пасечников – они могут собирать мед.
  • Главный запрет дня – нельзя шуметь и веселиться. В народе считают, что если нарушить запрет, то болезни и проблемы будут преследовать до следующего Спаса.
  • Тем, кто постится, запрещено употреблять скоромную пищу – мясо и мясные продукты, рыбу, яйца и молочные продукты.

Что можно делать 1 августа

Маковейчик и мед

В праздник хорошо пойти в храм, чтобы помолиться, освятить мед, мак, воду и овощи из нового урожая.

Молитвы этого дня – благодарность Христу за все, что есть в жизни, просьбы послать здоровье для близких и скорейшего наступления мира.

Также на праздник Маковея:

  • собирают и святят в церкви букет «маковейчик» – из коробочек мака и 17 трав и цветов, среди них мята, полынь, овес или пшеница, рожь, душица, зверобой, бессмертник, бархатцы, васильки, подсолнух, рута, донник, горечавка, любисток, чертополох, тысячелистник, володушка, цикорий и другие;
  • «маковейчик» ставят в доме за образами или на подоконнике, коробочки мака можно повесить над входной дверью – чтобы защитить дом от недобрых людей;
  • каждый должен съесть ложечку освященного меда – чтобы весь год быть здоровым;
  • готовят выпечку с медом и маком и угощают ею нуждающихся – чтобы в доме весь год было добро.
  • Медовый Спас традиционно отмечают в семейном кругу, но на стол ставят только постные блюда.

У кого именины 1 августа

  • Именины сегодня по церковному календарю отмечают Александр, Димитрий, Тимофей, Федор, София.
  • По старому стилю именины празднуют Григорий, Дмитрий, Роман, Степан, Евгения, Евфросиния.
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Редакция ПРОФИЛЬ
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