Медики одеської швидкої витягли людину з петлі: подробиці порятунку

Про це розповіли в Центр екстреної медичної допомоги та медицини Катастроф Одеської області.

На терміновий виклик щодо повішення, який стався днями, прибула бригада медицини катастроф №61 Центру ЕМД і ТК Одеської області.

Уже за кілька хвилин фельдшери Вадим Беднюк і Микита Тостоган разом із водієм Євгеном Пернацьким приступили до порятунку людини. У машині швидкої бригада двічі констатувала раптову зупинку серця і двічі повертала пацієнта до життя завдяки успішній серцево-легеневій реанімації.

Врятованого доправили в одну з лікарень міста для подальшого лікування.

До суїциду може призводити депресія, проблеми в сім’ї, стосунках, економічні труднощі, на які накладаються екстремальні умови війни.

“Надзвичайно прикро, прибуваючи на такі виклики, констатувати смерть людини. Водночас, випадки, коли медикам вдається врятувати людину за крок до смерті, стають справжнім тріумфом життя – свідченням оперативності та майстерності команд екстренки”, – наголошують медики “екстренки” та закликають дбати про своїх близьких і рідних, не залишати їх у біді, наодинці зі своїми проблемами.

Нагадаємо, одеські медики створили петицію президенту Зеленському щодо бронювання працівників екстренки.

“Це допоможе нам зберегти фахівців, від яких залежить доступність екстреної медичної допомоги для більш ніж 2 млн осіб в Одеському регіоні та загалом в Україні, а також якість і швидкість надання медичних послуг”, – кажуть медики.

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